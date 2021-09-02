У російському Сочі потужний шторм розкидав лежаки і парасольки (відео)
Російські рятувальники порекомендували відпочивальникам тимчасово відмовитися від купання
На одному з пляжів Сочі (Росія) потужний смерч розкидав десятки лежаків і парасольок. Природне явище потрапило на відео.
На розміщених кадрах видно, як сильний потік повітря підняв на кілька метрів від землі парасольки і лежаки і розкидав її в різні боки.
Варто зазначити, що за останні дні це вже третій подібний смерч на курорті, проте єдиний, який пройшовся не водою, а берегом.
Російські рятувальники порекомендували відпочивальникам тимчасово відмовитися від купання і дотримуватися необхідних заходів обережності.
За даними синоптиків, ризик формування смерчів над морем триватиме до 3 вересня.
Нагадаємо, на Мінському масиві Києва було понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева. Одне з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі.
Також, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка вирувала у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося.
До слова, через негоду увечері 30 серпня у Києві обмежили роботу станції метро «Героїв Дніпра», через що утворилися пробки.