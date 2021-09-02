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    У російському Сочі потужний шторм розкидав лежаки і парасольки (відео)

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    Сильний потік повітря підняв на кілька метрів від землі парасольки і лежаки - У російському Сочі потужний шторм розкидав лежаки і парасольки (відео)
    Сильний потік повітря підняв на кілька метрів від землі парасольки і лежаки

    Російські рятувальники порекомендували відпочивальникам тимчасово відмовитися від купання

    На одному з пляжів Сочі (Росія) потужний смерч розкидав десятки лежаків і парасольок. Природне явище потрапило на відео.

    На розміщених кадрах видно, як сильний потік повітря підняв на кілька метрів від землі парасольки і лежаки і розкидав її в різні боки.

    Варто зазначити, що за останні дні це вже третій подібний смерч на курорті, проте єдиний, який пройшовся не водою, а берегом.

    Російські рятувальники порекомендували відпочивальникам тимчасово відмовитися від купання і дотримуватися необхідних заходів обережності.

    За даними синоптиків, ризик формування смерчів над морем триватиме до 3 вересня.

    Нагадаємо, на Мінському масиві Києва було понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева. Одне з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі.

    Також, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка вирувала у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося.

    До слова, через негоду увечері 30 серпня у Києві обмежили роботу станції метро «Героїв Дніпра», через що утворилися пробки.

    Теги: Росія рятувальники
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    У російському Сочі потужний шторм розкидав лежаки і парасольки (відео)