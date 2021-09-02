У російському Сочі потужний шторм розкидав лежаки і парасольки (відео)

На розміщених кадрах видно, як сильний потік повітря підняв на кілька метрів від землі парасольки і лежаки і розкидав її в різні боки.

Варто зазначити, що за останні дні це вже третій подібний смерч на курорті, проте єдиний, який пройшовся не водою, а берегом.

Російські рятувальники порекомендували відпочивальникам тимчасово відмовитися від купання і дотримуватися необхідних заходів обережності.

За даними синоптиків, ризик формування смерчів над морем триватиме до 3 вересня.

Нагадаємо, на Мінському масиві Києва було понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева. Одне з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі.

Також, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка вирувала у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося.

До слова, через негоду увечері 30 серпня у Києві обмежили роботу станції метро «Героїв Дніпра», через що утворилися пробки.