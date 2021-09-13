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    Події в Україні

    Одещиною пронісся піщаний смерч

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    Пиловий вихор називають також &laquo;пиловим дияволом&raquo; - Одещиною пронісся піщаний смерч
    Пиловий вихор називають також «пиловим дияволом»
    Фото з відкритих джерел

    Пиловий стовп утворюється у полі

    У селі Кремидівка, яке розташоване в Одеській області, виник піщаний смерч. Очевидцям вдалось зафіксувати стихійне лихо на відео, яке опублікували у соціальній мережі.

    Атмосферне явище за 34 кілометри від Одеси виникло у неділю, 12 серпня. Пиловий вихор називають також «пиловим дияволом».

    Очевидці стихійного лиха зняли вихор на відео й оприлюднили його у соцмережах.

    Пиловий стовп утворюється у полі й «з'єднує» між собою землю та небо.

    Нагадаємо, в Україні та світі через кліматичні зміни набувають обертів випадки стихійних метеорологічних явищ. Зокрема на курортну Кирилівку, що у Запорізькій області, налетів потужний торнадо.

    До слова, кілька турецьких чорноморських провінцій постраждали від штормів і раптових повеней. У турецькому місті Синоп туристи зняли на відео величезний водяний смерч, який пронісся узбережжям Чорного моря.

    Теги: атмосферне явище Одещина
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    Одещиною пронісся піщаний смерч