Одещиною пронісся піщаний смерч

Пиловий стовп утворюється у полі

У селі Кремидівка, яке розташоване в Одеській області, виник піщаний смерч. Очевидцям вдалось зафіксувати стихійне лихо на відео, яке опублікували у соціальній мережі.

Атмосферне явище за 34 кілометри від Одеси виникло у неділю, 12 серпня. Пиловий вихор називають також «пиловим дияволом».

Очевидці стихійного лиха зняли вихор на відео й оприлюднили його у соцмережах.

Пиловий стовп утворюється у полі й «з'єднує» між собою землю та небо.

Нагадаємо, в Україні та світі через кліматичні зміни набувають обертів випадки стихійних метеорологічних явищ. Зокрема на курортну Кирилівку, що у Запорізькій області, налетів потужний торнадо.

До слова, кілька турецьких чорноморських провінцій постраждали від штормів і раптових повеней. У турецькому місті Синоп туристи зняли на відео величезний водяний смерч, який пронісся узбережжям Чорного моря.