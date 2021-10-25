На узбережжя Мексики налетів ураган: людям наказали залишатися вдома (фото, відео)

У районі Акапулько хвилі можуть досягати висоти від 3 до 4 метрів

Ураган Рік приніс з собою вітер та проливні дощі

На Тихоокеанське узбережжя Мексики налетів потужний ураган Рік, який приніс з собою вітер та проливні дощі. Про це повідомляє Reuters.

За інформацію кліматологів, швидкість вітру становить близько 150 км/год. Очікується, що кількість опадів у деяких районах досягне 50 сантиметрів, що, ймовірно, викличе повені та зсуви.

Влада наказала місцевим жителям залишатися вдома. За словами офіційних осіб, в районі Акапулько хвилі можуть досягати висоти від 3 до 4 метрів.

Очікується, що Рік заспокоїться до вівторка.

Поки ж місцева влада відкриває притулки в районах, які, як очікується, постраждають від злив та вітру.

Нагадаємо, на Україну насувається арктичний циклон.

Як повідомлялося, 17 жовтня на російське місто Олександрівськ-Сахалінський обрушився потужний ураган. Є вже один загиблий через обвалення даху в результаті циклону. Без світла залишилися 13 населених пунктів і 965 будинків.