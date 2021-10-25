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    На узбережжя Мексики налетів ураган: людям наказали залишатися вдома (фото, відео)

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    У районі Акапулько хвилі можуть досягати висоти від 3 до 4 метрів - На узбережжя Мексики налетів ураган: людям наказали залишатися вдома (фото, відео)

    У районі Акапулько хвилі можуть досягати висоти від 3 до 4 метрів

    фото: reuters

    Ураган Рік приніс з собою вітер та проливні дощі

    На Тихоокеанське узбережжя Мексики налетів потужний ураган Рік, який приніс з собою вітер та проливні дощі. Про це повідомляє Reuters.

    За інформацію кліматологів, швидкість вітру становить близько 150 км/год. Очікується, що кількість опадів у деяких районах досягне 50 сантиметрів, що, ймовірно, викличе повені та зсуви.

    Влада наказала місцевим жителям залишатися вдома. За словами офіційних осіб, в районі Акапулько хвилі можуть досягати висоти від 3 до 4 метрів.

    Очікується, що Рік заспокоїться до вівторка.

    Поки ж місцева влада відкриває притулки в районах, які, як очікується, постраждають від злив та вітру.

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    На узбережжя Мексики налетів ураган: людям наказали залишатися вдома (фото, відео)
    На узбережжя Мексики налетів ураган: людям наказали залишатися вдома (фото, відео)
    На узбережжя Мексики налетів ураган: людям наказали залишатися вдома (фото, відео)
    На узбережжя Мексики налетів ураган: людям наказали залишатися вдома (фото, відео)
    На узбережжя Мексики налетів ураган: людям наказали залишатися вдома (фото, відео)
    На узбережжя Мексики налетів ураган: людям наказали залишатися вдома (фото, відео)

    Нагадаємо, на Україну насувається арктичний циклон.

    Як повідомлялося, 17 жовтня на російське місто Олександрівськ-Сахалінський обрушився потужний ураган. Є вже один загиблий через обвалення даху в результаті циклону. Без світла залишилися 13 населених пунктів і 965 будинків.

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    Теги: стихійні лиха атмосферне явище Мексика вітер ураган
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    На узбережжя Мексики налетів ураган: людям наказали залишатися вдома (фото, відео)