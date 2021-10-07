В Італії активізувався вулкан Стромболі

Маленький вулканічний острів Стромболі з діючим вулканом розташований у Тірренському морі на північ від Сицилії

У результаті виверження утворилася хмара попелу

В Італії на одному з невеликих островів активізувався вулкан Стромболі. Про це повідомляє The Watchers.

«У результаті виверження утворилася хмара попелу, яка швидко розійшлася в північно-східному напрямку. Крім того, в районі Північного кратера спостерігався невеликий вихід лави», – йдеться в повідомленні.

У зв'язку із сильним вибухом перед виверженням було зареєстровано сейсмічні коливання, амплітуда яких перевищила середню.

Маленький вулканічний острів Стромболі з діючим вулканом розташований у Тірренському морі на північ від Сицилії. Ефектні розпечені нічні вибухи цього вулкана давно приваблюють туристів.

До слова, на Гаваях триває виверження одного з найактивніших вулканів світу (відео).