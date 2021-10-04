Виверження вулкана на Канарах: жителі острова ізолюються через погіршення якості повітря

Забруднення повітря на острові Пальма стає небезпечним для людей

На іспанському острові Пальма, де відбувається виверження вулкана, тисячі людей змушені ізолюватися через забруднення повітря. Розпечена лава почала витікати з третьої щілини, яка нещодавно утворилася. Про це пише Euronews.

Першого жовтня в вулкані відкрилась третя тріщина. Через вулканічні викиди, відповідно до рекомендацій влади, тисячі людей були змушені ізолюватися внаслідок погіршення якості повітря.

Через затверділу лаву поверхня острову збільшилась на 338 гектарів.

Жителі муніципалітету Лос-Льянос-де-Аріадна кожен день очищають свої будинки і підприємства від вулканічного попелу. Його складають у спеціальні контейнери для подальшого використання в якості добрива.

«Ми постійно прибираємо цей пил і попіл, щоб більш-менш підтримувати все в чистоті», – повідомила одна з мешканок острова.

Виверження вулкана Кумбре-Велья почалося 19 вересня. За цей час потоки лави зруйнували понад тисячу будинків і майже 30 кілометрів доріг. З міркувань безпеки було евакуйовано понад 6 тис. осіб.

29 вересня, уряд Іспанії оголосив острів Пальма, що входить до складу Канарських островів, зоною лиха.

Збиток, нанесений стихії ще належить оцінити. Раніше повідомлялося, що він перевищить 400 мільйонів євро.

Як відомо, раніше вулканічна лава на Канарах досягла океану, спровокувавши викиди шкідливих газів.

Нагадаємо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

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