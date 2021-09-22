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    На Канарах через виверження вулкана вже евакуювали понад п’ять тисяч мешканців (фото, відео)

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    Вулкан прокинувся тиждень тому - На Канарах через виверження вулкана вже евакуювали понад п’ять тисяч мешканців (фото, відео)
    Вулкан прокинувся тиждень тому
    Фото з відкритих джерел

    Фахівці прогнозують, що потоки лави перемістяться у житлові райони острова

    Влада Іспанії заявила, що вулкан Кумбре-Велья на Канарських островах, розташований на острові Пальма, продовжує вивергати лаву та попіл. Через виверження вулкана було евакуйовано шість тисяч тисяч місцевих мешканців. Про це інформує El Pais.

    Лава зруйнувала понад сотню будинків і зробила ряд доріг непрохідними. Згідно з прогнозами місцевої влади, потоки лави з вулкана, розташованого в центрі острова, ймовірно, перемістяться на південний захід у житлові та лісові райони, перед тим, як досягнуть узбережжя.

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    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Повідомляється, що виверження не було несподіваним, адже експерти уважно спостерігали за вулканом після того, як помітили недавній сплеск сейсмічної активності та зміщення магми.

    Сплеск землетрусів на острові почався тиждень тому, і з того часу відбулися тисячі підземних поштовхів, найсильніші – з магнітудою приблизно 4,0. За виверженням стежили фахівці з національного інституту вулканології Involcan.

    Через НП прем'єр-міністр королівства Педро Санчес відклав поїздку на Генеральну Асамблею ООН в Нью-Йорку і поїхав на Пальму.

    Канарські острови – архіпелаг із семи островів біля північного заходу Африки. Востаннє виверження вулкана тут було зареєстровано в 2011 році під водою біля острова Ель-Йерро. Вулкан Кумбре-Велья раніше вивергався у ХХ столітті двічі – в 1971 і 1949 рр.

    Ла-Пальма з населенням 85 тисяч осіб є одним із восьми островів архіпелагу Канарських островів. Найближча до Африки точка знаходиться в 100 кілометрах від Марокко.

    Нагадаємо,авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.

    Також через виверження вулкана на Канарах влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб.

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    Теги: вулкан
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    На Канарах через виверження вулкана вже евакуювали понад п’ять тисяч мешканців (фото, відео)