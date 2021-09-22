На Канарах через виверження вулкана вже евакуювали понад п’ять тисяч мешканців (фото, відео)

Фахівці прогнозують, що потоки лави перемістяться у житлові райони острова

Влада Іспанії заявила, що вулкан Кумбре-Велья на Канарських островах, розташований на острові Пальма, продовжує вивергати лаву та попіл. Через виверження вулкана було евакуйовано шість тисяч тисяч місцевих мешканців. Про це інформує El Pais.

Лава зруйнувала понад сотню будинків і зробила ряд доріг непрохідними. Згідно з прогнозами місцевої влади, потоки лави з вулкана, розташованого в центрі острова, ймовірно, перемістяться на південний захід у житлові та лісові райони, перед тим, як досягнуть узбережжя.

Повідомляється, що виверження не було несподіваним, адже експерти уважно спостерігали за вулканом після того, як помітили недавній сплеск сейсмічної активності та зміщення магми.

A volcanic eruption on the Spanish Canary Island of La Palma sent lava shooting into the air https://t.co/zHtAdff0Js pic.twitter.com/2iaC1PfDey — Reuters (@Reuters) September 20, 2021

Сплеск землетрусів на острові почався тиждень тому, і з того часу відбулися тисячі підземних поштовхів, найсильніші – з магнітудою приблизно 4,0. За виверженням стежили фахівці з національного інституту вулканології Involcan.

La Palma right now , volcano eruption in Canary Islands. pic.twitter.com/ga1sIEIK98 — Joaquim Campa (@JoaquimCampa) September 19, 2021

Volcanic eruption right now on La Palma, Canary Islands. pic.twitter.com/x8BIrakwBi — Michael Bolognesi (@TeideMike) September 19, 2021

Через НП прем'єр-міністр королівства Педро Санчес відклав поїздку на Генеральну Асамблею ООН в Нью-Йорку і поїхав на Пальму.

Канарські острови – архіпелаг із семи островів біля північного заходу Африки. Востаннє виверження вулкана тут було зареєстровано в 2011 році під водою біля острова Ель-Йерро. Вулкан Кумбре-Велья раніше вивергався у ХХ столітті двічі – в 1971 і 1949 рр.

Ла-Пальма з населенням 85 тисяч осіб є одним із восьми островів архіпелагу Канарських островів. Найближча до Африки точка знаходиться в 100 кілометрах від Марокко.

Нагадаємо,авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.

Також через виверження вулкана на Канарах влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб.

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