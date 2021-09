На Канарах через виверження вулкана вже евакуювали понад п’ять тисяч мешканців (фото, відео)

Влада Іспанії заявила, що вулкан Кумбре-Велья на Канарських островах, розташований на острові Пальма, продовжує вивергати лаву та попіл. Через виверження вулкана було евакуйовано шість тисяч тисяч місцевих мешканців. Про це інформує El Pais.

Лава зруйнувала понад сотню будинків і зробила ряд доріг непрохідними. Згідно з прогнозами місцевої влади, потоки лави з вулкана, розташованого в центрі острова, ймовірно, перемістяться на південний захід у житлові та лісові райони, перед тим, як досягнуть узбережжя.

Повідомляється, що виверження не було несподіваним, адже експерти уважно спостерігали за вулканом після того, як помітили недавній сплеск сейсмічної активності та зміщення магми.

A volcanic eruption on the Spanish Canary Island of La Palma sent lava shooting into the air https://t.co/zHtAdff0Js pic.twitter.com/2iaC1PfDey