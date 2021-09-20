Вулкан на Канарах зруйнував понад сотню будинків

На іспанському острові Пальма на вихідних почалося виверження вулкана

Наразі інформації про жертв стихії немає, цьому сприяла негайна евакуація мешканців у небезпечній зоні

Щонайменше 100 будинків зруйновані, а тисячі людей евакуювали з небезпечної зони унаслідок виверження вулкана на острові Пальма, що належить до Канарського архіпелагу. Про це повідомляє UPI.

Місцеві посадовці повідомили, що потік лави повільно рухався в бік океану, залишаючи руйнування на своєму шляху. За їхніми словами, вже зруйновано близько 100 будинків.

Наразі інформації про жертв стихії немає, цьому сприяла негайна евакуація мешканців у небезпечній зоні.

Як відомо, авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.

Нагадаємо, через виверження вулкана на Канарах влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб.

Ла-Пальма з населенням 85 тисяч осіб є одним із восьми островів архіпелагу Канарських островів. Найближча до Африки точка знаходиться в 100 кілометрах від Марокко.

Додамо, ще у липні повідомлялося, що на Сицилії знову прокинувся вулкан Етна.

Зазначимо, неподалік від міста Гома на сході Демократичної Республіки Конго, всього лише через тиждень після початку виверження вулкану Ньїрагонго, почав вивергати лаву ще один вулкан.

Читайте також: