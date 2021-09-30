Один з найбільших вулканів на Землі почав виверження

Кілауеа – це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та один з найактивніших у світі

Кілауеа – це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та один з найактивніших у світі

Виверження повністю відбувається в межах Національного парку «Гавайські вулкани» і не становить загрози житловим будинкам

Один з найбільших і найактивніших вулканів на Землі – Кілауеа на Гаваях – почав вивергати лаву. Про це повідомляє АР.

У Геологічній службі США підтвердили, що у кратері на вершині вулкана розпочалося виверження. На кадрах з вебкамери, що знімає кратер, було видно фонтани з лави та хмари вулканічного газу.

Виверження повністю відбувається в межах Національного парку «Гавайські вулкани» і не становить загрози житловим будинкам.

Проте, рівень небезпечності підвищено до «попередження», а авіаційний код змінено на червоний.

Кілауеа – це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та один з найактивніших у світі, його висота становить 1247 м. Наймасштабніше його виверження сталося у 1959 році. У ніч проти 14 вересня 1977 р. вулкан знову почав діяти. Наступне масштабне виверження, спричинене сейсмічною активністю, сталося на початку травня 2018 р.

До слова, над Канарами через вулкан формуються токсичні хмари (відео).

Нагадаємо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

Сьогодні, 29 вересня, уряд Іспанії оголосив острів Пальма, що входить до складу Канарських островів, зоною лиха.

Нагадаємо, авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.