Вулкан на Канарах продовжує вивергати лаву і густі хмари диму (відео)

Уряд Іспанії виділить 206 млн євро на допомогу постраждалому від виверження острову Ла Пальма

Влада просить жителів частини іспанського острова Ла Пальма, що належить до Канарських островів, обмежити час перебування на відкритому повітрі, оскільки вулкан Кумбре-В'єха знову вивергає розпечену лаву і густі хмари чорного диму. Про це повідомляє Reuters.

Людям радять уникати тривалого перебування на вулиці, а вразливі групи, зокрема, дітей і літніх людей, просять залишатися вдома.

Водночас екстрені служби скасували наказ залишатися вдома, що діяв в Лос-Льянос-де-Арідане, Ель-Пасо і районах Тасакорте, розташованих біля вулкана, адже показники якості повітря там покращилися.

Вулкан Кумбре-В'єха на острові Ла Пальма (Канарські острови, Іспанія) почав вивергатися 19 вересня 2021 року. Виверження знищило понад сотню будівель, з 83 тисяч жителів острова було евакуйовано принаймні 6 тисяч людей.

У п'ятницю, 1 жовтня, лава почала витікати зі ще одного жерла вулкана, яке Канарський інститут вулканології назвав новим вогнищем виверження.

Як заявив на пресконференції голова комітету з реагування Мігель Анхель Моркуенде, вулкан переживає «інтенсивну активність». При цьому велика частина острова продовжує жити звичайним життям.

«Вулкан торкнувся менш як 8% острова. Решта веде нормальний спосіб життя», – сказав експерт.

Відомо також, що уряд Іспанії виділить 206 млн євро на допомогу постраждалому від виверження вулкана острову Ла Пальма.

Також повідомлялося, що влада Іспанії 28 вересня оголосить острів Ла Пальма зоною катастрофічного лиха через виверження вулкана Кумбре-Велья.

Раніше на Канарах через виверження вулкана евакуювали понад п’ять тисяч мешканців (фото, відео).

Лава зруйнувала понад сотню будинків і зробила ряд доріг непрохідними.

Ла-Пальма з населенням 85 тисяч осіб є одним із восьми островів архіпелагу Канарських островів. Найближча до Африки точка знаходиться в 100 кілометрах від Марокко.

Нагадаємо, авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.