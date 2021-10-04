  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На Гаваях триває виверження одного з найактивніших вулканів світу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виверження вулкану триває вже п'ять діб - На Гаваях триває виверження одного з найактивніших вулканів світу (відео)
    Виверження вулкану триває вже п'ять діб
    фото з відкритих джерел

    Рівень небезпеки підвищено до максимуму

    На острові Гаваї в однойменному американському штаті продовжується виверження одного з найбільш активних у світі вулканів – Кілауеа. Про це повідомляє KHON2 News.

    Кілька років тому Кілауеа вивергався протягом чотирьох місяців, тоді постраждали люди та сотні будинків були зруйновані.

    Нове виверження почалося 29 вересня приблизно о 15:20 за місцевим гавайським часом і тривало станом на 3 жовтня.

    На відеозаписі з веб-камери, за допомогою якої здійнснюється спостереження за кратером, були виявлені тріщини у кратері, з яких текли потоки лави, йдеться в заяві Геологічної служби США. Також відомство повідомляє, що частина парку, де відбувається виверження, ще від середи закрита для відвідування.

    Через виверження Гавайська обсерваторія вулканів підвищила рівень небезпеки Кілауеа, а його авіаційний колірний код було замінено з помаранчевого на червоний (він попереджає пілотів про можливі викиди попелу). Це найвищі рівні попереджень, які означають, що «велике виверження вулкана неминуче, у процесі або підозрюється, з небезпечною активністю як на землі, так і в повітрі».

    Нагадаємо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

    27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

    Нагадаємо, авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.

    Читайте також:
    Теги: США вулкан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Гаваях триває виверження одного з найактивніших вулканів світу (відео)