На Гаваях триває виверження одного з найактивніших вулканів світу (відео)

Рівень небезпеки підвищено до максимуму

На острові Гаваї в однойменному американському штаті продовжується виверження одного з найбільш активних у світі вулканів – Кілауеа. Про це повідомляє KHON2 News.

Кілька років тому Кілауеа вивергався протягом чотирьох місяців, тоді постраждали люди та сотні будинків були зруйновані.

Нове виверження почалося 29 вересня приблизно о 15:20 за місцевим гавайським часом і тривало станом на 3 жовтня.

На відеозаписі з веб-камери, за допомогою якої здійнснюється спостереження за кратером, були виявлені тріщини у кратері, з яких текли потоки лави, йдеться в заяві Геологічної служби США. Також відомство повідомляє, що частина парку, де відбувається виверження, ще від середи закрита для відвідування.

Через виверження Гавайська обсерваторія вулканів підвищила рівень небезпеки Кілауеа, а його авіаційний колірний код було замінено з помаранчевого на червоний (він попереджає пілотів про можливі викиди попелу). Це найвищі рівні попереджень, які означають, що «велике виверження вулкана неминуче, у процесі або підозрюється, з небезпечною активністю як на землі, так і в повітрі».

Нагадаємо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

Нагадаємо, авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.

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