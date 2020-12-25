В окупованому Криму авто з дитиною зірвалося з обриву: момент потрапив на відео

Позашляховик, швидше за все, забули поставити на ручне гальмо

В окупованому Росією Криму позашляховик упав з обриву: дитині, яка сиділа в авто, в останній момент вдалося вискочити.

Відео інциденту опубліковано в Instagram.

На кадрах видно, як автомобіль злітає з гори в місті-фортеці Мангуп і перевертається. Очевидець відзначив, що позашляховик, швидше за все, забули поставити на ручне гальмо.

У підписі до відео автор розповів, що пізніше поспілкувався з господарем автомобіля. Виявилося, що в салоні знаходився його син, який ледве встиг вибратися назовні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Жесть Крым (@crimea_ghest)

«Люди намагалися утримати машину. Слава Богу, всі живі! Чоловік сказав, що перед поїздкою у нього кололо серце, як відчував», – зазначив кримчанин.

До слова, сьогодні сталася смертельна ДТП на Закарпатті: мотоцикл врізався в вантажівку.