  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    В окупованому Криму авто з дитиною зірвалося з обриву: момент потрапив на відео

    • Розсилка
    Автівка покотилася з гори&nbsp;Мангуп - В окупованому Криму авто з дитиною зірвалося з обриву: момент потрапив на відео
    Автівка покотилася з гори Мангуп
    Скріншот з відео

    Позашляховик, швидше за все, забули поставити на ручне гальмо

    В окупованому Росією Криму позашляховик упав з обриву: дитині, яка сиділа в авто, в останній момент вдалося вискочити.

    Відео інциденту опубліковано в Instagram.

    На кадрах видно, як автомобіль злітає з гори в місті-фортеці Мангуп і перевертається. Очевидець відзначив, що позашляховик, швидше за все, забули поставити на ручне гальмо.

    У підписі до відео автор розповів, що пізніше поспілкувався з господарем автомобіля. Виявилося, що в салоні знаходився його син, який ледве встиг вибратися назовні. 

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Жесть Крым (@crimea_ghest)

    «Люди намагалися утримати машину. Слава Богу, всі живі! Чоловік сказав, що перед поїздкою у нього кололо серце, як відчував», – зазначив кримчанин.

    До слова, сьогодні сталася смертельна ДТП на Закарпатті: мотоцикл врізався в вантажівку.

    Теги: Крим ДТП діти автомобіль аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies