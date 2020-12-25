В окупованому Криму авто з дитиною зірвалося з обриву: момент потрапив на відео
Позашляховик, швидше за все, забули поставити на ручне гальмо
В окупованому Росією Криму позашляховик упав з обриву: дитині, яка сиділа в авто, в останній момент вдалося вискочити.
Відео інциденту опубліковано в Instagram.
На кадрах видно, як автомобіль злітає з гори в місті-фортеці Мангуп і перевертається. Очевидець відзначив, що позашляховик, швидше за все, забули поставити на ручне гальмо.
У підписі до відео автор розповів, що пізніше поспілкувався з господарем автомобіля. Виявилося, що в салоні знаходився його син, який ледве встиг вибратися назовні.
Переглянути цей допис в Instagram
«Люди намагалися утримати машину. Слава Богу, всі живі! Чоловік сказав, що перед поїздкою у нього кололо серце, як відчував», – зазначив кримчанин.
До слова, сьогодні сталася смертельна ДТП на Закарпатті: мотоцикл врізався в вантажівку.