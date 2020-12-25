Смертельна ДТП на Закарпатті: мотоцикл врізався в вантажівку (фото)
Поліція Закарпаття встановлює обставини смертельної ДТП
25 грудня близько 3 години ночі в селі Широкий Луг Тячівського району Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода: мотоцикл зіткнувся з вантажівкою.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
На місці ДТП правоохоронці з'ясували, що 18-річний місцевий мешканець та його 24-річний пасажир їхали з села Тисалово на мотоциклі. На вулиці Центральній в селі Широкий Луг вони допустили зіткнення з припаркованим автомобілем Volvo.
Обоє від отриманих травм померли ще до приїзду швидкої допомоги.
Мотоцикл поміщено на спецмайданчик Тячівського відділу поліції.
За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
Слідство у справі триває.