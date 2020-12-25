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    Події в Україні

    Смертельна ДТП на Закарпатті: мотоцикл врізався в вантажівку (фото)

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    Мотоцикл зіткнувся&nbsp;з припаркованим автомобілем Volvo - Смертельна ДТП на Закарпатті: мотоцикл врізався в вантажівку (фото)
    Мотоцикл зіткнувся з припаркованим автомобілем Volvo
    Фото: Нацполіція

    Поліція Закарпаття встановлює обставини смертельної ДТП

    25 грудня близько 3 години ночі в селі Широкий Луг Тячівського району Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода: мотоцикл зіткнувся з вантажівкою.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

    На місці ДТП правоохоронці з'ясували, що 18-річний місцевий мешканець та його 24-річний пасажир їхали з села Тисалово на мотоциклі. На вулиці Центральній в селі Широкий Луг вони допустили зіткнення з припаркованим автомобілем Volvo.

    Обоє від отриманих травм померли ще до приїзду швидкої допомоги.

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    Смертельна ДТП на Закарпатті: мотоцикл врізався в вантажівку (фото)
    Смертельна ДТП на Закарпатті: мотоцикл врізався в вантажівку (фото)

    Мотоцикл поміщено на спецмайданчик Тячівського відділу поліції.

    За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

    Слідство у справі триває.

    Теги: Національна поліція України ДТП Закарпаття вантажівки смерть мотоцикл
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