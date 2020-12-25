У Києві водій ЗАЗ протаранив чотири автівки та втік із місця ДТП (фото, відео)

Правоохоронці розшукують водія, що вчинив дві ДТП

У четвер, 24 грудня, пізно ввечері на Повітрофлотському проспекті водій ЗАЗ влаштував дві дорожньо-транспортні пригоди і втік. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Так, на Повітрофлотському проспекті напраямку Солом‘янської площі їхали собі дві автівки Peugeot та Renault у попутньому напрямку.

З’явився ЗАЗ (AI5796IH), який спочатку вдарив у задню частину автомобіль Peugeot, а потім ще й Renault.

З цієї аварії водій втік і вже за 500 метрів від Солом‘янській площі протаранив ще дві автівки - Audi та Mercedes.

Постраждалих у ДТП немає.

Сам же водій ЗАЗ вийшов з авто та побіг по Солом‘янській площі.

Правоохоронці з‘ясували прикмети порушника та зараз розшукують його.