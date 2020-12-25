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    У Києві водій ЗАЗ протаранив чотири автівки та втік із місця ДТП (фото, відео)

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    ЗАЗ протаранив&nbsp;Audi та Mercedes - У Києві водій ЗАЗ протаранив чотири автівки та втік із місця ДТП (фото, відео)
    ЗАЗ протаранив Audi та Mercedes
    Фото: Київ оперативний

    Правоохоронці розшукують водія, що вчинив дві ДТП

    У четвер, 24 грудня, пізно ввечері на Повітрофлотському проспекті водій ЗАЗ влаштував дві дорожньо-транспортні пригоди і втік. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Так, на Повітрофлотському проспекті напраямку Солом‘янської площі їхали собі дві автівки Peugeot та Renault у попутньому напрямку.

    З’явився ЗАЗ (AI5796IH), який спочатку вдарив у задню частину автомобіль Peugeot, а потім ще й Renault.

    З цієї аварії водій втік і вже за 500 метрів від Солом‘янській площі протаранив ще дві автівки - Audi та Mercedes.

    Постраждалих у ДТП немає.

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    У Києві водій ЗАЗ протаранив чотири автівки та втік із місця ДТП (фото, відео)
    У Києві водій ЗАЗ протаранив чотири автівки та втік із місця ДТП (фото, відео)
    У Києві водій ЗАЗ протаранив чотири автівки та втік із місця ДТП (фото, відео)
    У Києві водій ЗАЗ протаранив чотири автівки та втік із місця ДТП (фото, відео)
    У Києві водій ЗАЗ протаранив чотири автівки та втік із місця ДТП (фото, відео)
    У Києві водій ЗАЗ протаранив чотири автівки та втік із місця ДТП (фото, відео)
    У Києві водій ЗАЗ протаранив чотири автівки та втік із місця ДТП (фото, відео)
    У Києві водій ЗАЗ протаранив чотири автівки та втік із місця ДТП (фото, відео)

    Сам же водій ЗАЗ вийшов з авто та побіг по Солом‘янській площі.

    Правоохоронці з‘ясували прикмети порушника та зараз розшукують його.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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