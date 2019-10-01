«Ви нікого не штовхали, Юліє?»: Зеленський пожартував над Мендель



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Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня провів брифінг

Після того, як Мендель поступилась місцем біля мікрофона Зеленському, він пожартував: «Ви нікого не штовхали, Юліє?»

Президент України Володимир Зеленський на початку брифінгу 1 жовтня пожартував над своєю прессекретаркою Юлією Мендель, яка нещодавно потрапила в скандал через свою поведінку щодо журналістів.

Так, на початку виступу президента Мендель вийшла до журналістів і повідомила тему брифінгу.

Після того, як вона поступилась місцем біля мікрофона Зеленському, він пожартував: «Ви нікого не штовхали, Юліє?».

Як відомо, спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34», до якої входять учасники відомого руху «Стоп Цензурі», вимагає звільнення речниці президента Юлії Мендель за непрофесійну поведінку стосовно журналістів.

Раніше повідомлялося, що прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.

Згодом у мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Нагадаємо, програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку прес-секретарки президента Юлії Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.