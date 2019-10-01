Журналістська спільнота вимагає звільнення Мендель



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Журналісти звинуватили Мендель у неетичній поведінці

У зверненні спільноти «Ініціативи 34» говориться, що Мендель провокує штучні конфлікти

Спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34», до якої входять учасники відомого руху «Стоп Цензурі», вимагає звільнення речниці президента Юлії Мендель за непрофесійну поведінку стосовно журналістів.

Про це повідомляється на сторінці «Ініціативи 34» у Facebook.

«У зв’язку із непрофесійністю, неетичною поведінкою та провокацією штучних конфліктів, вимагаємо звільнити Юлію Мендель з посади прес-секретаря президента України Володимира Зеленського. Від Офісу президента та Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком», - говориться у зверненні.

Зазначається, що заяву підписали, зокрема, ГО «Громадське Телебачення», журналісти Bihus.Info, редактор-засновниця «Української правди» Олена Притула. Список підписантів доповнюється.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до США прес-секретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.

Згодом у мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Нагадаємо, програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку прес-секретарки президента Юлії Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.