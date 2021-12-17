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    У столиці посилили охорону хвойних дерев

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    У Києві посилили охорону хвойних дерев - У столиці посилили охорону хвойних дерев
    У Києві посилили охорону хвойних дерев
    фото: «Київзеленбуд»

    Розмір штрафу за незаконне вирубування хвойних дерев залежить від діаметра стовбура дерева і сягає майже 2500 гривень

    У Києві напередодні новорічних свят посилили боротьбу із незаконним вирубуванням хвойних дерев. Про це повідомляє КМДА.

    У парках, скверах та лісах Києва буде посилено охорону хвойних насаджень. Зокрема, у період новорічно-різдвяних свят посиленої охорони потребують молоді ялини, сосни і навіть туї, ялівці та кипариси.

    Як повідомляють у «Київзеленбуді», щоб вберегти дерева від нищення несвідомими громадянами, районні КП УЗН обробляють хвойні насадження спеціальними розчинами, зокрема репелентами. Це хімічні речовини, які у теплому приміщенні виділяють дуже неприємні стійкі запахи та можуть спричинювати алергічні реакції.

    Також, на території комунальних лісопаркових господарств, що входять до складу КО «Київзеленбуд», фахівці організували посилену охорону хвойних насаджень, патрулюючи свої території, а за потреби залучатимуть працівників державної екологічної інспекції та патрульної поліції

    Зазначається, що розмір штрафу за незаконне вирубування хвойних дерев залежить від діаметра стовбура дерева:

    • 546 гривень – до 10 см;
    • 960 гривень – від 10 до 14 см;
    • 2465 гривень – від 14 см.

    Також порушники будуть зобов'язані сплатити адміністративний штраф у розмірі від 510 до 1020 гривень за кожне зрубане дерево.

    Нагадаємо, 15 грудня у Києві розпочали роботу ярмарки з продажу хвойних дерев та новорічних прикрас.

    Раніше повідомлялося, якою орієнтовно буде вартість хвойних дерев на ялинкових ярмарках у Києві.

    Напередодні новорічних свят у Києві та Київській області посилиться контроль за охороною лісів.

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    Теги: штраф КМДА ялинка Київзеленбуд
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    У столиці посилили охорону хвойних дерев