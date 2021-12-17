Пластуни передали подружжю Зеленських Вифлеємський вогонь (фото)

Після передачі Вифлеємського вогню представники скаутських організацій заспівали традиційну пісню

Учасники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України передали президенту Володимиру Зеленському та його дружині Олені Вифлеємський вогонь. Про це повідомляє пресслужба Банкової.

Член Національної організації скаутів України Наталя Строкань зазначила, що рік, який вже майже добіг кінця, був насичений різними подіями, але в ньому кожен із нас мав можливість зробити вибір, ким бути, у що вірити й що робити.

Лідер Асоціації гайдів України Марія Чоп’як зазначила, що її організація також рада приєднатися до традиції передачі Вифлеємського вогню миру.

Після передачі Вифлеємського вогню представники скаутських організацій заспівали традиційну пісню.

Володимир Зеленський подякував за тепле привітання: «Кожному і кожній з вас, вашим родинам бажаю тепла й миру, спокою, які символізує Вифлеємський вогонь. Цього ж хочу побажати всім сім’ям наших військових, які нас захищають. Велика армія великих сердець дійсно захищає вас, ваше майбутнє й нашу сучасність, тому, вважаю, їм буде приємно знати, що ми бажаємо тепла їхнім родинам, де б вони не були – з ними на передовій чи десь окремо, але все одно разом».

Перша леді відзначила, що традиція передачі Вифлеємського вогню щороку приносить новорічний настрій у велику адміністративну будівлю Офісу президента.

«Коли ви приходите, приносите вогонь, це приносить тепло, і розпочинаються новорічні свята для всіх, хто тут працює», – сказала Олена Зеленська.

«Дуже вам дякуємо, що ви вже третій рік поспіль приходите. Приходьте, будь ласка, ще і ще, адже ця чудова традиція поєднує рік з роком, поєднує людей. Вітайте своїх батьків, дідусів і бабусь і подякуйте їм за таких дітей, як ви», – додала вона.

Раніше сьогодні українські пластуни внесли до Ради Вифлеємський вогонь (фото).

Нагадаємо, у суботу засяє головна ялинка країни з найбільшим в Європі вертепом.

Раніше повідомлялося, що ялинка на Софійській площі засяє 19 грудня. Але 14 грудня київська мерія оголосила про зміну дати засвічення головної ялинки країни.

Відкриття головної ялинки країни на Софійській площі в Києві та урочисте засвічення її вогнів транслюватиметься на екрані, розміщеному на ТРЦ «Гулівер» (Спортивна площа, 1).