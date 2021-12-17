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    «Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів на новорічні свята (графік)

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    Нові потяги додали через підвищений попит - «Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів на новорічні свята (графік)
    Нові потяги додали через підвищений попит
    фото: readonline

    Додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Херсона, Одеси, Ужгорода, Харкова, Львова і назад

    «Укрзалізниця» у зв’язку з підвищеним попитом призначила шість додаткових поїздів, які курсуватимуть на новорічні свята. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Зокрема, додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Херсона, Одеси, Ужгорода, Харкова, Львова і назад.

    Список додаткових поїздів:

    • №266/265 Київ-Херсон, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
    • №222/221 Херсон-Київ, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
    • №123/124 Київ-Одеса, відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси – 1 січня.
    • №239/240 Київ-Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 та прибуття до Ужгорода о 12:09. У зворотному напрямку з Ужгорода поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14: 45.
    • №170/253 Київ-Харків, відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28.
    • №173/192 Київ-Львів, відправлення з Києва 31 грудня о 6:57, до Львова прибуває о 16:58. Зі Львова відправлення 31 грудня о 23:19 та прибуття до Києва о 6:26.

    В «Укрзалізниці» також уточнили, що до свят призначили не лише додаткові поїзди, а й збільшили періодичність, а також додали більше вагонів і продовжили маршрути окремих рейсів для ряду найпопулярніших напрямків.

    Напередодні стало відомо, що «Укрзалізниця» запускає Слобожанський експрес.

    Раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

    До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта.

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    Теги: Маріуполь Київ Одеса свята Укрзалізниця Львів потяг новорічні свята
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    «Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів на новорічні свята (графік)