ЛГБТ-прайд в Одесі. Що про нього відомо?



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Фото: dumskaya.net Марш рівності в Одесі у 2017 році

В Одесі пройде цілий ЛГБТ-фестиваль, який завершиться ходою

Фестиваль «Одеса Прайд 2018» пройде з 16 по 19 серпня. Про це повідомляють організатори заходу.

Всі заходи планується проводити у відкритому форматі - тобто, відвідати їх зможуть усі охочі, незалежно від приналежності до ЛГБТ-спільноти.

Девіз нинішнього прайду – «Наші сім'ї - наша цінність». Фестиваль організований за сприяння канадського фонду підтримки місцевих ініціатив, в партнерстві з ВГО «Гей-альянс Україна», асоціацією ЛГБТ «Ліга», німецькою групою Munich Kyiv Queer і правозахисним бюро «We Are».

Серед заходів фестивалю - флешмоби, семінари, спортивні та розважальні події за участю українських і зарубіжних активістів і активісток руху за права ЛГБТ. До дебатів з питання шлюбних прав для ЛГБТ в Україні будуть запрошені місцеві політичні діячі та німецькі активісти.

Одним з головних подій фестивалю стане Q - Fest - музичне свято за участю ЛГБТ-хорів з усієї країни.

Завершить фестиваль правозахисний марш - вранці 19 серпня ЛГБТ-спільнота Одеси і гості фестивалю зберуться в центрі міста і проведуть ходу.

Нагадаємо, що в 2017 році подібна хода зібрала близько двохсот чоловік. У цьому серпні оргкомітет очікує збільшення кількості учасників.

Джерело: Трасса Е-95