Доба на Донбасі: бойовики застосували 122-мм артилерію, втрат немає



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Бойовики з 122-мм артилерії обстріляли сили операції Об’єднаних сил

За даними розвідки, 9 липня наші оборонці поранили двох загарбників

9 липня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Новолуганського ворог п’ять разів відкривав вогонь по наших захисниках. Спершу окупанти застосували міномети 82-го калібру та протитанковий ракетний комплекс, а згодом – артилерійські системи калібру 122 мм, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування, а також стрілецьку зброю. З ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник здійснював обстріли наших позиціях на підступах до Причепилівки.

Ще один факт ворожої збройної активності зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, неподалік Мар’їнки загарбники вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій. За даними розвідки, 9 липня наші оборонці поранили двох загарбників.

Втрат за минулу добу внаслідок обстрілів противника серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм біля Причепилівки.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.