Нам обіцяли мир і казали, що «треба просто перестати стріляти»

«У нас є лише один шлях: нам треба об‘єднатися!»

Небезпечні тенденції політично вмотивованого правосуддя в Україні, економічна ситуація у нашій державі та загроза російського вторгнення на півдні — ці важливі теми ми обговорили сьогодні під час мого включення на телеканалі «Україна».

Учора під час засідання Печерського суду ми бачили руйнування правоохоронної системи, нездатність виконувати злочинні вказівки. Учора слідчі і прокурори злякалися, бо у прямому ефірі була встановлена і продемонстрована фальсифікація справ проти Порошенка.

Коли пан Корецький — людина діючої влади, президента Зеленського — стверджує, що він вимагає закриття всіх кримінальних справ і скаржиться на тиск адвоката Януковича Бабікова і генеральної прокурорки Венедіктової — це крах правоохоронної системи. За дорученням гаранта Конституції президента Зеленського від Корецького вимагали притягнути мене до відповідальності. Але немає за що. Це — злочин, який скоїв діючий президент. У іншій європейській країні це стало би підставою для імпічменту. У нашій країні, сподіваюся, це стане предметом серйозного парламентського розслідування. Щодо оприлюднених цифр падіння економіки: уже зараз падіння ВВП складає 7% і до кінця року може скласти 15%. Чому така цифра? Це показник, до якого впав рівень економіки у 2014-2015 роках, коли Україна внаслідок окупації втратила Крим і Донбас. І сьогодні — абсолютно ідентичні наслідки. І причиною вже є не російська агресія, а тотальна, кричуща некомпетентність влади. Ми маємо захистити людей, забезпечити соціальні виплати і не допустити заборгованості по зарплатах і пенсіях. Влада має переглянути свої некомпетентні підходи і виправити ситуацію в економіці. Нам обіцяли мир і казали, що «треба просто перестати стріляти». Натомість ми бачимо різке зростання агресивності і бойових спроможностей країни-агресора і різке падіння обороноздатності ЗСУ. Ми не бачимо фінансування армії, мотивація наших воїнів падає, бо їм не підвищують зарплату, не підвищується грошове забезпечення тих, хто знаходиться у зоні ОСС. Руйнується світова коаліція на підтримку нашої держави, яка забезпечує надійні і рішучі санкції, які здатні примусити РФ зупинитися і звільнити українську землю. Враховуючи усі ці загрози, у нас є лише один шлях: нам треба об‘єднатися!

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