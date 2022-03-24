Чому Путін завдасть ядерного тактичного удару по Україні

Послання українцям – останнім вільним людям на Землі

Мовою оригіналу

Россия начала войну масштаба Второй Мировой войны на порядок меньшей армией. В 1941-1944 годах за территорию Украины сражались миллионные армии СССР и Рейха.

Россия напала на Украину 200 тыс группировкой войск. ее явно недостаточно для того, чтобы взять Украину под контроль. Недостаток людской силы не может компенсироваться ростом мощи обычных вооружений.

Россия потеряла около 30% своей живой силы убитыми, ранеными, больными и пленными. Сейчас она вводит в действие резервы в 60 тыс человек, чтобы компенсировать потери. Поскольку украинская армия ожесточенно сопротивляется, то вторая волна будет утилизирована, как и первая. Да, Россия может захватить новые территории, но уровень сопротивления будет расти пропорционально потерянным территориям Украины.

Чем больше разрушений наносит Россия Украине, тем больше мотивированных мужчин и женщин будет вовлекаться в ВСУ, руководствуясь местью. При этом Украина будет опираться на тыл на Западе, отправляя туда беженцев, перенося экономику и получая взамен оружие, ресурсы. Именно так выглядит фронтир Запада, о котором так любили говорить наши политики. Надо просто знать значение слов, чтобы понимать, как придется действовать в соответствии с означаемой ролью.

Так вот. Россия не может разрушить тыл Украины, даже если разрушит всю экономику нашей страны. Россия будет подталкивать Украину к превращению в тотально военизированную организацию. В результате она упрется в предел возможностей наступать с помощью обычных вооружений. Очевидно, что Украина в ходе этого противостояния потеряет также много людей. Я не исключаю и даже вижу вероятность того, что мы можем потерять значительную часть левого берега Днепра, а, может быть, все левобережье. Но при этом потери России будут исчисляться десятками и даже сотнями тысяч человек. Вся кадровая армия России будет уничтожена при такой интенсивности боевых действий. А она будет только возрастать, потому что Путин смотрит на войну с Украиной как с еретиками, которые «предали» Русский мир.

Украина смотрит на Россию, как на поработителя, который не имеет никаких других целей, кроме порабощения. В рабстве других Россия находит свое удовольствие. Свой смысл жизни.

Это чисто религиозная война, в которой ставка – больше, чем жизнь. Это также борьба за жизнь после жизни. Это борьба за будущее и за историю одновременно. Это борьба за право остаться в истории.

Вот почему эта война носит эсхатологический характер и для Украины, и для России. Проигравшая сторона потеряет все!

Внимательно прочитайте тексты на «Хвиле». Мой «Туман войны: каких ошибок нужно избежать Украине в Третьей мировой войне», Павла Щелина «Теория Войны: Почему Путин ведет два самых разрушительных типа войны против Украины» и Владимира Пастухова «Последняя гражданская война в России», где обрисована суть происходящего. Вы должны лишиться иллюзий, что война будет короткой, закончится полюбовно и все вернется назад, как обычно. Это невозможно!

Эсхатологический характер войны, которую в России уже обозначили, как войну, которую нельзя проиграть, приведет к тому, что в какой-то момент человеческие потери России достигнут такой величины, что она не сможет двигаться вперед. Вообще. Смрад разлагающихся трупов, который сегодня уже слышен в Буче, окутает все поле гигантской битвы. Огромные потери будут оправдывать новые огромные потери, не давая возможность отступить назад. Именно в это ловушке оказалась европа во время бойни Первой Мировой войны.

И тогда Россия упрется в экзистенциальный вопрос, который с таким пылом на федеральных каналах задвинул «израильский эксперт» Яков Кедми – а чего стоят угрозы России, если она не может одолеть «даже Зеленского». Получается, что результат войны с Украиной для России напрямую связан с базовой скрепой России – пафосом страха. Для России принципиально важно, «щоб усі боялись і не насміхались». Россия – это большой Волк из мультфильма о Капитошке, для которого «насміхались = не боялись = потеря смысла жизни». Вся жизненная философия России, как и государственная политика, пронизана страхом как ключевым элементом организации общества. Исчезновение страха равноценно распаду России.

Таким образом, Украина, демонстрирующая бесстрашие перед лицом угрозы России, тождественна ее смерти. А первые лица России открыто сказали, что такая угроза может вызвать применение ядерного оружия. Глубинная ненависть Путина к Украине связана с этим. Существование свободной Украины – это отрицание всего некрофильского мира Путина и России. Жизнелюбие Украины, ее буйный, веселый нрав прямо противоречат культу смерти, который приобрел законченные черты в России в последние два года.

Потому философ Сергей Дацюк абсолютно прав, когда говорит, что Украина сегодня – единственно свободная страна в мире. Украина показывает, что готова умереть за свободу даже под угрозой применения ядерного оружия.

К нашей чести, Украина буквально доказала, что она хочет более справедливого и честного мира, построенного на принципах свободного выбора.

Украина – единственная страна в мире, которая сначала добровольно отказалась от ядерного оружия и которая сегодня стоит перед угрозой уничтожения ядерным оружием только потому, что хочет быть свободной. Все болтают о принципах, но Украина буквально показала и миролюбие, и бешеное стремление защищать свою свободу, даже когда все лицемерно отказали ей в праве на жизнь.

Война Украины и России – это борьба между свободой и страхом. Происходящее сегодня в степях и лесах Украины по своему масштабу соответствует противостоянию маленьких греческих полисов с огромной Персидской империей. Именно борьба заложила фундамент Западной цивилизации.

Отказ Зеленского бежать из Киева под угрозой неминуемой смерти, поломал логику действий и России, и Запада, и Китая. Точно также стояли при Фермопилах 300 спартанцев во главе с царем Леонидом. Для современного жителя Западного мира эта логика непонятна. Но именно эта логика сделала Запад Западом. Выиграв время, спартанцы дали Греции шанс мобилизировать силы и отразить удар персов. Сегодня Мариуполь – это Фермопилы Украины. Тотально разрушенный полумиллионный город сражается в полном окружении месяц. Сражается отчаянно и свирепо. И на этом фоне насколько мелочно выглядит парламент Германии, который спустя 10 секунд после обращения к нему президента Зеленского, перешел к рассмотрению текущих вопросов…..

Да, ребята и девчата, война Украины и России сегодня иллюстрирует насколько Западная цивилизация измельчала и обветшала.

Павел Щелин ведь прав, когда сказал, что историческая вина европейского Союза и НАТО не в том, что они распространяли свои ценности и расширялись, а в том, что они раз за разом отказываются нести предельную ответственность за свой сакральный проект, считая, что весь мир и так уже сам по себе живет единой системе ценностей.

Путин готов ввергнуть мир в ядерную катастрофу из-за ресентимента, который направлен на подавление воли Запада. Путин хочет, чтобы весь мир жил в страхе, как живут инфантильные россияне. Ужас мира перед Россией в глазах россиян определяет ее статус в глобальной иерархии. А только статус и погоня за ним – это суть жизни в России.

Владимир Пастухов в 2017 году написал блестящий сатирический текст «Понятийная конституция Российской Федерации». Обязательно почитайте его. Потому что это мир, который строит Путин. Это никакая не сатира, а реальная конструкция, что оформляемся на наших глазах в законченную. Где, кто сильнее, тот и прав. Право силы определяет все. Слабый должен подчиняться и выполнять любые требования сильного, даже самые безумные. «Нравится – не нравится, терпи моя красавица», – фраза Путина, прозвучавшая накануне войны – это суть идеологии насильников из Кремля. И эту идеологию разделяет абсолютное большинство народа России.

Человек, народ, государство проявляются в пограничной ситуации. Как они себя ведут перед угрозой смерти, тем они и является.

В этом смысле Украина буквально является тем, что звучит в ее национальном гимне. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу», – поется там. И Украина яростно сражается. Скажу больше, сегодня Украина и есть Запад. Запад в его молодые годы, когда он говорил волевым языком. Когда человек буквально выбирая свободу был готов отдать жизнь лишь бы не быть в рабстве. Рабом является тот, кто готов идти на моральные компромиссы со своим насильником.

США и европа превратились в хоспис, озабоченный температурой в жилье и гарантированным пайком. А Путин пришел в этот хоспис ставить ядерную клизму. Для Путина не стоит вопрос ставить ее или нет. Он все годы этим бредил, пока американские президенты пытались найти в его глазах душу. Теперь американцам и европейцам придется самим давать ответ на вопрос – есть ли у них душа? Способны ли они на поступки, как свободные люди? Могут ли они быть такими же сильными люди, как их предки, которые шли за своей мечтой, не боясь глядеть в лицо смерти.

Сегодня Украина смотрит в лицо смерти, потому что к схватке с Путиным ее привела идея о Западе. Похоже, что Украина верит в эту идею больше, чем сам Запад. И если Украина погибнет в этой битве, то это и будет смерть Запада. И тогда украинцы будут последними свободными людьми на Земле.

Именно поэтому украинцы сегодня являются самой великой нацией в мире. Нация, которая с достоинством может адресовать слова великого Германа Гессе самой себе:

И над юдолью мерзости и смрада

Дух светоч свой возносит страстно

И борется с всесилием распада

И смерти избегает ежечасно.

Джерело: Хвиля

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.