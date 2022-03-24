Британія конфіскує лондонську квартиру доньки Лаврова

Раніше британці влаштували мітинг біля будинку дочки Лаврова

Велика Британія внесла до санкційного списку доньку російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова Поліну Ковальову. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

«Найцікавіше, що тепер її квартира в Лондоні за 4,4 млн фунтів стерлінгів буде конфіскована, а банківський рахунок заморозять. Дозвіл на проживання в Британії скасовано. Подейкують, багато вільної нерухомості є на Сахаліні», – зауважив він.

Раніше британці влаштували мітинг біля будинку дочки Лаврова

Поліна Ковальова, яка живе в Лондоні, – прийомна донька Сергія Лаврова.

Повідомляється, що Ковальова купила в Лондоні квартиру за 4,4 млн фунтів стерлінгів – це більше 440 млн рублів за курсом на дату покупки. На той момент їй виповнився 21 рік.

Крім того, вона закінчила британський коледж та володіє декількома компаніями в Лондоні.

За даними журналістів, її мати – Світлана Полякова перебуває у стосунках із одруженим Лавровим багато років.