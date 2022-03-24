Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до Інтернаціонального легіону

Полонені війська можуть бути використані як інструмент російської пропаганди

Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до українського батальйону іноземних бійців на тлі зростання занепокоєння, що полонені війська можуть бути використані як інструмент російської пропаганди. Про це інформує британське видання The Guardian.

23 березня генерал-лейтенант Френсіс Аллен, віценачальник штабу оборони Канади, заявив, що найвище керівництво видало наказ, який забороняє військовослужбовцям і резервістам, які працюють за сумісництвом, їздити до новоствореного іноземного легіону України.

Правило, яке також поширюється на солдатів, які перебувають у відпустці, з’явилося після того, як минулого місяця президент України Володимир Зеленський закликав добровольців захищати його країну від російського вторгнення.

Вважається, що відповіли тисячі, у тому числі достатньо канадців, які навіть сформували власний батальйон – Канадську українську бригаду. Поки одні ветерани використали свої навички для гуманітарної роботи, інші взялися за зброю.

За словами Аллена, єдині канадські солдати, яким дозволено в’їжджати в Україну, – це ті, хто має офіційний дозвіл від Уейна Ейра, начальника Штабу оборони. Канада раніше відправила в Україну 250 військових інструкторів, але ці війська були переведені до Польщі перед вторгненням Росії.

Нагадаємо, Канада та Європейський Союз допоможуть Україні й Молдові зміцнити кібероборону та посилити протидію дезінформації.