Тревел-блогеров раскритиковали из-за опасной фотографии на поезде
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Розсилка
Пара тревел-блогеров опубликовала экстремальный снимок в сети, который вызвал шкал негатива
Пара была раскритикована в Интернете за то, что опубликовала изображение своего «самого дикого поцелуя» — снимок был сделан на Шри-Ланке, когда они высунулись из движущегося поезда.
Джин и Камилла из Брюсселя, путешествующие по миру и делающие качественные фотографии своих приключений, поделились со своими подписчиками в Instagram фотографией, на которой они выполняли достаточно опасный трюк.
На фото изображен Джин, зацепившийся за поручень поезда одной рукой, тогда как Камилла тоже высунулась из вагона, чтобы поцеловать парня — одну свою ногу, чтобы изобразить страсть, девушка даже подняла и согнула в районе колена.
Полагают, что кадр был запечатлен ее братом, который в тот момент путешествовал с парой.
Критики яро бросились бранить в комментариях пару за фотографию, принявшись писать, что выполненный ими трюк является потенциально «опасным для жизни».
Первоначально пара поделилась снимком апрельской поездки на Шри-Ланку на своей страничке в Instagram, но позже был совершен перепост кадра, а также он был опубликован и на других сайтах.
Свой головокружительно-опасный фотоснимок пара подписала как «один из наших самых смелых поцелуев», который идеально описывает их как пару.
Также они сказали, что это был момент «слепого доверия» друг другу.
Добавим, что в своем блоге пара рассказала, что в прошлом году они оставили свою работу в Лондоне, чтобы путешествовать по миру.
Они официально запустили Instagram в июне 2017 года во время своего 5-месячного путешествуя по Южной Америке.
При этом парень и девушка рассказывают, что деньги на свои поездки они накапливают благодаря социальным сетям, а ещё они занимаются фрилансом.
Джерело: ru.tsn.ua