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    Тревел-блогеров раскритиковали из-за опасной фотографии на поезде

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    Тревел-блогеров раскритиковали из-за опасной фотографии на поезде
    instagram.com/backpackdiariez

    Пара тревел-блогеров опубликовала экстремальный снимок в сети, который вызвал шкал негатива

    Пара была раскритикована в Интернете за то, что опубликовала изображение своего «самого дикого поцелуя» — снимок был сделан на Шри-Ланке, когда они высунулись из движущегося поезда.

    Джин и Камилла из Брюсселя, путешествующие по миру и делающие качественные фотографии своих приключений, поделились со своими подписчиками в Instagram фотографией, на которой они выполняли достаточно опасный трюк.

    На фото изображен Джин, зацепившийся за поручень поезда одной рукой, тогда как Камилла тоже высунулась из вагона, чтобы поцеловать парня — одну свою ногу, чтобы изобразить страсть, девушка даже подняла и согнула в районе колена. 

    Полагают, что кадр был запечатлен ее братом, который в тот момент путешествовал с парой.

    Критики яро бросились бранить в комментариях пару за фотографию, принявшись писать, что выполненный ими трюк является потенциально «опасным для жизни».

    Первоначально пара поделилась снимком апрельской поездки на Шри-Ланку на своей страничке в Instagram, но позже был совершен перепост кадра, а также он был опубликован и на других сайтах.

    Свой головокружительно-опасный фотоснимок пара подписала как «один из наших самых смелых поцелуев», который идеально описывает их как пару.

    Также они сказали, что это был момент «слепого доверия» друг другу.

    Добавим, что в своем блоге пара рассказала, что в прошлом году они оставили свою работу в Лондоне, чтобы путешествовать по миру.

    Они официально запустили Instagram в июне 2017 года во время своего 5-месячного путешествуя по Южной Америке.

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    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez
    instagram.com/backpackdiariez

    При этом парень и девушка рассказывают, что деньги на свои поездки они накапливают благодаря социальным сетям, а ещё они занимаются фрилансом.

    Джерело: ru.tsn.ua

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