Девушка из Швейцарии показала, как сильно реальность отличается от того, что мы видим в Instagram



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boredpanda.com

Девушка выставила фотографии, которые указывают на отличия между красивыми фото в социальных сетях и в реальности. Эта подборка идеально показывает, что получается на самом деле

Заходя в Instagram, ты должен запомнить одно простое правило, дружок: все, что ты там увидишь нереально.

Нет, может быть где-то и существуют эти идеальные люди, которые по утрам выглядят так, будто ночь они провели не с своей кроватке, а в салоне красоты, но это далеко не большинство.

Конечно, на фотографиях мы все хотим выглядеть максимально красиво, показаться чуть лучше, чем мы есть, даже если в жизни ведем себя по-другому. Как раз на эту тему и фантазирует девушка из Швейцарии с ником в Instagram the_truth_is_not_pretty, показывая разницу между Инста-снимками и реальностью.

«У всех есть жир на животе, это нормально, и стыдиться нечего. Каким-то образом общество создало в нашем уме идею красоты, что вы просто прекрасно выглядите, если у вас плоский животик. Чушь собачья! Просто потому, что все прячут свой животик на фотографиях, не означает, что у них нет жира на животе, так что не сомневайтесь в этом. Не оказывайте слишком сильного давления на себя, чтобы выглядеть определенным образом. Вы удивительны именно таким, какой вы есть».

«Кстати, я отредактировала только мои волосы и лицо на левой картинке но не мое тело! Вот как правильная поза и сосание животика могут иметь огромное значение!»

Джерело: boredpanda.com