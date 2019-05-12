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    Фото

    Художники из Франции создают сложные изделия из бумаги: яркие фото

    • Розсилка
    Художники из Франции создают сложные изделия из бумаги: яркие фото
    instagram.com/zimandzou

    Художники Люси Томас и Тибо Циммерманн из Франции, которые взяли себе псевдоним Zim & Zou, не сторонники компьютерного дизайна

    Поэтому знаменитый Photoshop не имеет никакого отношения к их работам, которые настолько сложные, что кажется, будто они ненастоящие.

    Они создают целые мини-миры, используя бумагу, дерево и нити. И с помощью такого скромного набора материалов художники могут сделать действительно удивительные вещи.

    Дуэт работал со многими известными компаниями, такими как Hermеs, IBM и Microsoft.

    А для своего последнего проекта под названием «Разделяя мира» объединились с Музеем Нобелевской премии в Швеции. Из бумаги они воссоздали сцены книги Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса» и произведения Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

    Работа по мотивам трилогии «Кристин, дочь Лавранса» отправляет нас в Норвегию 14-го века. Событие происходит вокруг собора Тронхейма, который является ключевым местом в этой истории.

    Концепция работы по мотивам «Ста лет одиночества» «Концепция произведения» построили вокруг дома, к которому приводят сюжетные ниточки романа – места, где жили все поколения семьи Буэндиа.

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    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou
    instagram.com/zimandzou

    Творческий дуэт на своей странице в Instagram выкладывает и другие изделия из бумаги, которые поражают своей продуманностью и детализацией.

    Джерело: 24tv.ua

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