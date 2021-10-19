У Роттердамі спаплюжено могильну плиту Коновальцю – голова ОУН (фото)

Про інцидент повідомляє чинний керівник Організації українських націоналістів

У Роттердамі (Нідерланди) на могильній плиті основоположника і вождя Об’єднання українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця встановили меморіальну таблицю, яка затуляє чотирираменний хрест, що є частиною композиції, створеної художницею Оксаною Лятуринською. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Голова ОУН Богдан Червак.

На думку діяча націоналістичного руху, встановленням таблиці на надгробок було «спаплюжено одну зі святинь українців за кордоном».

Богдан Червак пояснив, що проєкт надгробної плити Коновальця був затверджений Проводом Українських Націоналістів ще наприкінці 1938 року. В голові, у вертикальній площині, розташований масивний чотирираменний хрест, який нагадує козацькі хрести.

У такому вигляді цей пам’ятник простояв до наших днів. Однак, відтепер хрест затулено меморіальною таблицею незрозумілого походження.

«Слід негайно демонтувати цей «причіпок», щоб не виглядати ідіотами та не ганьбитися в очах цивілізованих європейців. Сподіваюся, працівники посольства України в Нідерландах проведуть демонтаж акуратно та швидко», – додав Богдан Червак, підсумувавши, що цей інцидент тільки актуалізує проблему негайного та гідного перепоховання Євгена Коновальця в Україні, де його могила буде під державним наглядом.

Нагадаємо, Євген Коновалець – полковник Армії УНР, командир Січових Стрільців, член Стрілецької Ради, голова Проводу українських націоналістів (1927), перший голова ОУН (з 1929), один із ідеологів українського націоналізму. Після поразки Української революції 1917–1921 років та нетривалого ув’язнення мешкав в еміграції у Чехословаччині, Німеччині, Швейцарії та Італії, де продовжував активну громадську діяльність, намагаючись поширити ідеологію українського націоналізму на українських землях. 23 травня 1938 р. Коновалець був убитий у Роттердамі (Нідерланди) в результаті спецоперації радянського НКВС. Похований у цьому ж місті.

Нагадаємо, у Києві відкрився пам’ятник захисникам України.

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