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    Депутат від ОПЗЖ розставив ноги і пустив салют на честь убивства Степана Бандери (відео)

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    Кива проголосив себе &laquo;лідером антифашистського руху&raquo; - Депутат від ОПЗЖ розставив ноги і пустив салют на честь убивства Степана Бандери (відео)

    Кива проголосив себе «лідером антифашистського руху»

    Скріншот з відео

    Ілля Кива відзначився черговою провокацію, яка потішила Кремль

    Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива виклав в мережу відео влаштованого ним ввечері 15 жовтня 2021 року салюту з приводу, як він висловився, «ліквідації» провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.

    При цьому нардеп сказав, що вважає себе «лідером антифашистського руху в Україні».

    В руках «кандидат наук» тримав предмет схожий на мисливський карабін «Сайга». Одягнутий він був в усе чорне.

    Степану Бандері вже надавали звання Героя України у січні 2010 року – за каденції третього президента України Віктора Ющенка. Відзнаку з рук президента отримав онук Бандери. У квітні того ж року, після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича, Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним присвоєння Бандері відповідного звання.

    Нагадаємо, нардеп Кива записав привітання для «великого правителя» Путіна.

    До слова, нардеп з проросійської ОПЗЖ закликав українців до капітуляції.

    Як повідомлялося, нардеп Кива відзначився новою заявою про «світового правителя» Путіна.

    Теги: депутат Степан Бандера хвороби Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива
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    Депутат від ОПЗЖ розставив ноги і пустив салют на честь убивства Степана Бандери (відео)