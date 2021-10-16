Депутат від ОПЗЖ розставив ноги і пустив салют на честь убивства Степана Бандери (відео)

Ілля Кива відзначився черговою провокацію, яка потішила Кремль

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива виклав в мережу відео влаштованого ним ввечері 15 жовтня 2021 року салюту з приводу, як він висловився, «ліквідації» провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.

При цьому нардеп сказав, що вважає себе «лідером антифашистського руху в Україні».

В руках «кандидат наук» тримав предмет схожий на мисливський карабін «Сайга». Одягнутий він був в усе чорне.

Степану Бандері вже надавали звання Героя України у січні 2010 року – за каденції третього президента України Віктора Ющенка. Відзнаку з рук президента отримав онук Бандери. У квітні того ж року, після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича, Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним присвоєння Бандері відповідного звання.

Нагадаємо, нардеп Кива записав привітання для «великого правителя» Путіна.

До слова, нардеп з проросійської ОПЗЖ закликав українців до капітуляції.

Як повідомлялося, нардеп Кива відзначився новою заявою про «світового правителя» Путіна.