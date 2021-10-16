Депутат від ОПЗЖ розставив ноги і пустив салют на честь убивства Степана Бандери (відео)
Кива проголосив себе «лідером антифашистського руху»
Ілля Кива відзначився черговою провокацію, яка потішила Кремль
Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива виклав в мережу відео влаштованого ним ввечері 15 жовтня 2021 року салюту з приводу, як він висловився, «ліквідації» провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.
При цьому нардеп сказав, що вважає себе «лідером антифашистського руху в Україні».
В руках «кандидат наук» тримав предмет схожий на мисливський карабін «Сайга». Одягнутий він був в усе чорне.
Нагадаємо, нардеп Кива записав привітання для «великого правителя» Путіна.
До слова, нардеп з проросійської ОПЗЖ закликав українців до капітуляції.
Як повідомлялося, нардеп Кива відзначився новою заявою про «світового правителя» Путіна.