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    Земляки Бандери вигадали оригінальну причину, щоб не перейменовувати вулицю Чапаєва

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    На Прикарпатті досі є вулиця Чапаєва - Земляки Бандери вигадали оригінальну причину, щоб не перейменовувати вулицю Чапаєва
    На Прикарпатті досі є вулиця Чапаєва
    фото з відкритих джерел

    Місцеві начальники кажуть, що вулиця названа на честь чоловіка з прізвиськом Чапай, який нібито там жив

    У селі Іванівці Коломийського району, що в Івано-Франківській області, міська влада відмовилася перейменовувати вулицю Чапаєва, бо, як стверджують у Коломийській мерії, вона названа на честь чоловіка з прізвиськом Чапай, який нібито там жив.

    «Згідно з роз’ясненнями старости у Іванівецькому старостинському окрузі, вулиця Чапаєва (родовий відмінок від прізвиська Чапай) названа на честь Луцика Дмитра Степановича (псевдо – Чапай ), який проживав по даній вулиці. Вулиця названа на честь Василя Чапаєва в селі Іванівці відсутня» – йдеться у документі за підписом першого заступника міського голови Коломиї Олега Токарчука.

    Варто зазначити, що легендарний український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху минулого століття Степан Бандера сам родом з тих країв. Борець за незалежність України та ярий противник комуністичного режиму народився у селі Старий Угринів Калуського району Франківщини, тоді ця територія була під владою Австро-Угорщини.

    Також нагадаємо, що Рада повернула селу на Львівщині назву, яка була до декомунізації. У 2016 році Український інститут національної пам'яті вирішив перейменувати село, бо воно було названо на честь комуніста Андрія Андрєєва. Хоча деякі представники нинішньої влади наполягають, що комуністи у 1946 році начебто переназвали це село на честь Андрія Первозданного.

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    Теги: декомунізація Івано-Франківщина незалежність українці націоналісти Степан Бандера село вулиця патріотизм
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    Земляки Бандери вигадали оригінальну причину, щоб не перейменовувати вулицю Чапаєва