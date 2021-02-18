Спалах захворюваності Covid-19: головна інфекціоністка Вінниччини назвала ймовірні причини

Критичних цифр ще немає, але тенденції дуже тривожні

У спалаху захворювання на коронавірус на Вінниччині «винні» навчальні заклади і зимові курортники.

Таку думку висловила головна інфекціоністка Вінницької області професорка, медичного університету Лариса Мороз вважає, повідомляє Укрінформ.

За попередню добу на Вінниччині зареєстровано 514 випадків інфікування коронавірусом. «Це досить суттєвий показник, чи не найбільший, які ми фіксували за час пандемії, – 514, з них 291 випадок у Вінниці. Не всі вони важкі. Тому ми усе ж орієнтуємося на кількість хворих, яких госпіталізують. У нас ковідні ліжка наразі зайняті хворими з підтвердженим коронавірусом на 38%, з підозрами – понад 50%. Критичних цифр ще немає, але тенденції дуже тривожні», – наголосила Мороз.

Професорка вважає, що головними причинами спалаху захворювання стало відновлення роботи навчальних закладів у звичному режимі і поїздки на лижні курорти на захід України, де найбільше поширений Covid-19.

Лариса Мороз

«Зараз там гарна погода, усі відпочивальники без масок. Потім одні повертаються з Буковелю, інші іще звідкись. Тому коли чую про додаткові потяги у тому напрямку, обурююсь: це з якою метою: щоб було більше хворих? Подивіться на Івано-Франківську область, вони ж уже в колапсі!», – додає лікарка.

Нагадаємо, лікар-епідеміолог Андрій Александрін заявив, що не варто довіряти офіційній статистиці захворюваності на коронавірус в Україні. Насправді хворих на мільйони людей більша.