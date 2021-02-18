«Статистика несправжня». Епідеміолог назвав кількість людей, що перехворіли на коронавірус

Насправді хворих на мільйони більше, ніж показують офіційні дані МОЗ

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін заявив, що не варто довіряти офіційній статистиці захворюваності на коронавірус в Україні. Насправді хворих на мільйони людей більша.

В ефірі телеканалу Україна 24 він сказав, що реальна кількість тих, хто перехворів на Covid-19, може наближатися до 19 мільйонів.

«Однозначно статистичні дані не показують дійсність, тому що у нас в Україні немає системи епіднагляду. Якщо ми дуже швиденько проаналізуємо, яка ж дійсно кількість хворих Covid-19, ми можемо звернути увагу на деякі дані, що в нашій країні, на жаль, від загальної кількості виявлених випадків коронавірусу більше 50−60% щодня підлягає госпіталізації, в той час, як в США і Великій Британії цей показник не перевищує 4%. Якщо ми зробимо звичайне рівняння, пропорцію, то ми на сьогодні виходимо на мінімум 19 мільйонів жителів України, які перенесли коронавірус», – зазначив епідеміолог.

За його оцінками, в Україні «вже, напевно, пройшов той пік, коли на рівні 50% людей перенесли Covid-19 в різних стадіях».

«Це говорить про те, що ми вже досягаємо того колективного імунітету, який, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, каже, що буде зниження захворюваності. Єдине, я вважаю, що ми цей колективний імунітет заробили як в середньовіччі. У нашій країні були створені всі умови для того, щоб люди інфікували один одного, і ми перехворіли звичайним шляхом», – підкреслив Александрін.

Згідно з офіційними даними, за весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 287 141 людини. З них 1 134 120 пацієнтів одужали, а 24 852 – померли від ускладнень коронавірусу.