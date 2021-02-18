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    12 років ув’язнення: на Вінниччині засудили чоловіка, який до смерті побив громадянську дружину

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    Судмедексперт підтвердив, що смерть жінки настала в результаті внутрішньої кровотечі - 12 років ув’язнення: на Вінниччині засудили чоловіка, який до смерті побив громадянську дружину
    Судмедексперт підтвердив, що смерть жінки настала в результаті внутрішньої кровотечі
    фото: vn.npu.gov.ua

    Суд проігнорував будь-які пом’якшувальні обставини

    На Вінниччині до 12 років ув’язнення засуджено 39-річного чоловіка, який до смерті побив громадянську дружину.

    Суд проігнорував будь-які пом’якшувальні обставини та вирішив, що обвинувачений має пробути за ґратами максимальний термін, повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій.

    Про злочин стало відомо 12 вересня 2020 року в Іллінцях. За інформацією області, слідство встановило всі деталі трагедії.

    Підсудний разом з братом та 37-річною жінкою розпивали оковиту. Під час застілля між подружжям виникла сварка. Чоловік кулаками почав доказувати, що правий. Потім жінку мертвою виявив його брат, який і зателефонував до поліції.

    Судмедексперт підтвердив, що смерть жінки настала в результаті внутрішньої кровотечі. Іллінецький райсуд 12 лютого визнав підсудного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.

    Нагадаємо, на Одещині чоловік вбив знайомого заради 100 тис. грн.

    Теги: суд Вінниччина злочин тюрьма
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