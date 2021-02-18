12 років ув’язнення: на Вінниччині засудили чоловіка, який до смерті побив громадянську дружину

Судмедексперт підтвердив, що смерть жінки настала в результаті внутрішньої кровотечі

Суд проігнорував будь-які пом’якшувальні обставини

На Вінниччині до 12 років ув’язнення засуджено 39-річного чоловіка, який до смерті побив громадянську дружину.

Суд проігнорував будь-які пом’якшувальні обставини та вирішив, що обвинувачений має пробути за ґратами максимальний термін, повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій.

Про злочин стало відомо 12 вересня 2020 року в Іллінцях. За інформацією області, слідство встановило всі деталі трагедії.

Підсудний разом з братом та 37-річною жінкою розпивали оковиту. Під час застілля між подружжям виникла сварка. Чоловік кулаками почав доказувати, що правий. Потім жінку мертвою виявив його брат, який і зателефонував до поліції.

Судмедексперт підтвердив, що смерть жінки настала в результаті внутрішньої кровотечі. Іллінецький райсуд 12 лютого визнав підсудного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.

Нагадаємо, на Одещині чоловік вбив знайомого заради 100 тис. грн.