Свято Дня міста у Вінниці триватиме три дні



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Свято міста відбуватиметься на 12 локаціях в різних мікрорайонах

Цього року День міста відбудеться в іншому форматі ніж зазвичай – святкові заходи будуть проходити три дні, 11-13 вересня, у різних куточках Вінниці, щоб люди могли поруч з домом відчути атмосферу свята. На вінничан чекають концерти, інтерактиви, конкурси, майстер-класи, квест та багато іншого.

«Кожна з локацій працюватиме у свій день свята і матиме окрему програму. У центрі міста в цьому році буде лише дві локації – майдан Незалежності та Центральний парк. Всі інші будуть по мікрорайонах. Дуже важливо, щоб на святкові майданчики люди приходили у масках і дотримувались дистанції – особливості цього року, на жаль, вносять корективи в усе, що нас оточує. Тому дуже важливо берегти своє здоров’я і здоров’я близьких та не забувати про те, що коронавірус нікуди не зник. Але прості правила – маски, дистанція, обробка рук – допомагають людям убезпечитись від нього. Ми активно готуємось до святкових заходів, і дуже сподіваємось, що епідеміологічна ситуація не погіршиться», – розповів директор департаменту культури міської ради Максим Філанчук.

На Старому місті локація розгорнеться на площі Шкільній. Також святкові заходи пройдуть в мікрорайонах Сабарів, Пирогово, Вишенька, Поділля. На Замості місцями святкових подій визначені площа Перемоги, вул. Київська (біля школи №29), а також вул. Зулінського (стадіон «Темп»). Свої святкові майданчики матимуть мешканці Тяжилова та району олієжиркомбінату (вулиця Волошкова).

Програма 11 вересня

Святкування розпочнеться 11 вересня. Цього дня по вулиці Волошковій на локації довкола Літнього театру біля озера на жителів чекатиме творчий проєкт «SunFlower City». Тут з 16:00 до 19:30 проходитимуть концерти, інтерактиви, конкурси. Буде фуд-корт, діятиме ігрове містечко.

У Сабарові вінничан запрошують на проєкт «City Club»: з 16:30 до 20:00 тут буде концертна програма оркестру «ВінБенд» та творчих колективів, виставки, фотоінсталяції, майстер-класи, фуд-корт та дитяче містечко.

«Creative City» діятиме з 17:30 до 22:00 у Пирогово. Тут відбудеться концертна програма, майстер-клас з латиноамериканських танців від «Salsa Mafia». Також діятиме проєкт «Кінодворик», також буде встановлено фуд-корт та містечко дитячих розваг.

А о 19:00 на майдані Незалежності відбудеться церемонія нагородження переможців XIV-го МіжНародного ВІННИЦіЯнського фестивалю комедійного і пародійного кіно.

Програма 12 вересня

Урочисте відкриття свята відбудеться 12 вересня на майдані Незалежності о 14:00. Після цього тут розпочнеться II Всеукраїнський фестиваль військових оркестрів «Музика над Бугом», а також розгорнуться проєкти «Зірки світового арту», «Вінницькі натхненники». Діятиме виставка «Давні діячі міського самоврядування».

Цього дня на майдані біля Літнього театру в Центральному парку з 14:30 до 18:00 діятиме проєкт «Love свій ритм» від академічного хору ім. В. Газінського, майстерні «Зоряна мрія» та гурту «Sunrise» – «Rock-n-choir».

На стадіоні Центрального парку з 14:00 до 19:00 відбудеться щорічний фестиваль спорту «Сила міст» - «Одна мрія, одне місто, одна команда».

А на площі Шкільній, що на Старому місті, з 14:00 до 18:00 діятиме «History City» – мешканці побачать автентичне лицарське містечко, реконструкцію лицарських боїв. На гостей свята чекають конкурси, інтерактиви, майстер-класи, в тому числі з історичних танців. Спеціальний гість свята - гурт «Чорноморці» з Києва.

На Вишеньці, а саме на проспекті Космонавтів, розгорнеться «Spice City». Тут всіх охочих запрошують насолодитись музичним проєктом «Music Camp» від відомих вінницьких гуртів. Також тут діятимуть фуд-корти, проєкт «Натхненники космосу», планетарій. Спеціальним гостем свята стане столичний гурт із символічною для цієї локації назвою - «COSMOS».

Святкова програма 13 вересня

13 вересня з 12:00 до 18:00 на території школи №29, що по вулиці Київській, буде організовано «School city». Тут на вінничан чекають програма «Маленькі мешканці Великого міста», квест «PRO Місто», флешмоб, спортивний родинний марафон, будуть влаштовані фотозони.

На стадіоні «Темп» по вул. Зулінського розташується «Etno City». З 12:00 до 18:00 тут буде концертна програма та пройде чемпіонат міста з дріфтінгу. Будуть влаштовані фуд-корти, виставка спортивних авто, етнофотозони. Спеціальним гостем свята на цьому майданчику стане відомий вінницький гурт «Pan Karpo».

На площі Перемоги з 12:00 до 17:00 розгорнеться проєкт «Student City» – IV мистецько-освітній фестиваль «Водограй» від колективу та студентів ВДПУ ім. М. Коцюбинського. У програмі: найбільший герб Вінниці 3.0., ляльковий театр, «Планета хімічної магії».

З 12:00 до 18:00 на Тяжилові заходи відбудуться одразу на двох локаціях: біля Родинного озера на Тяжилові та біля Літнього театру. Тут на всіх охочих чекає концертна програма, живі картини та скульптури, конкурси, інтерактиви, квести.

На Фонтанній площі в мікрорайоні Поділля з 12:00 до 18:00 працюватиме дитяче містечко «Children’s City» з концертною програмою, конкурсами, фуд-кортами, майстер-класами, інтерактивами та аніматорами.

11-13 вересня

Також заплановані події, які відбуватимуться протягом трьох днів. Так, біля фонтану «Мушля» (майдан Незалежності) з 12:00 до 18:00 відбуватиметься V-й Фестиваль «VinBookFest». А у Центральному парку з 12:00 до 22:00 проходитиме фестиваль вуличної їжі «Vinnytsia Food Fest» та Міжнародний фестиваль повітроплавання.