Постраждалий від вибуху будинок на Позняках знесуть за 14 млн грн



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Постраждалий від вибуху будинок буде демонтовано Фото: Олександр Марущак, Сьогодні

До кінця 2020 року фірма виконає підготовчі роботи для демонтажу будинку

Комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ» 14 вересня уклало угоду з ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» про демонтаж будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5, пошкодженого вибухом 21 червня, вартістю 14,29 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

До кінця 2020 року фірма виконає підготовку будівельного майданчику на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру у будинку.

Спершу виготовлять каркас і підсилять ним будівлю, потім демонтують ліфти, внутрішні сантехнічні мережі, опалення, електроосвітлення, електрообладнання, газопостачання та власне будівлю, а також виконають земляні роботи, вивезуть і утилізують сміття.

Роботи закупили за скороченою переговорною процедурою через виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Замовник в обґрунтуванні пояснив свій вибір підрядника тим, що «БК «ЗЗБК №1» має кваліфіковану команду, досконалий менеджмент, застосовує новітні технології, високоякісні матеріали і конструкції (зокрема залізобетонну продукцію власного виробництва) та орієнтується на європейські стандарти якості. Компанія за час своєї діяльності звела понад сорок збірних залізобетонних житлових будинків. Таким чином, вона має певний досвід у будівництві збірних залізобетонних конструкцій та оцінці стану несучих конструкцій, в тому числі аварійних будівель та споруд, а також проектів підсилення їх конструкцій. Також вона використовує конструктивні системи елементів підсилення та організаційно-технологічні рішення їх застосування, які можуть бути застосовані при розробці та реалізації проектів демонтажу та підсилення великопанельних будівель. Вони можуть бути корисними при виконанні протиаварійних заходів та ліквідації наслідків аварій таких будівель.

Раніше «Житлоінвестбуд» замовив робочий проєкт і науково-технічний супровід заходів з ліквідації наслідків вибуху, а також державну експертизу і топографо-геодезичну зйомку.

У серпні прес-служба КМДА з посиланням на начальника Управління з питань цивільного захисту Романа Ткачука повідомила, що керівництво міста поставило завдання повністю розібрати постраждалий від вибуху будинок до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, 21 червня у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

Київська влада виділить з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Джерело: Наші гроші