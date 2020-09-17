  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Подвійне вбивство на Дніпропетровщині: суд арештував підозрюваних

    • Розсилка
    Суд 16 вересня обрав запобіжний захід підозрюваним - Подвійне вбивство на Дніпропетровщині: суд арештував підозрюваних
    Суд 16 вересня обрав запобіжний захід підозрюваним
    Фото: Нацполіція

    Молодиків взяли під варту на два місяці

    У середу, 16 вересня, Індустріальний районний суд м. Дніпро обрав чоловікам, підозрюваним у подвійному вбивстві у Нікополі, запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Нагадаємо, 14 вересня у Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє чоловіків. Близько 6-ї ранку невідомий доставив до міської лікарні м. Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені.

    За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    15 вересня в ході поліцейської спецоперації були затримані двоє чоловіків - місцеві жителі 26 та 33-х років, - які підозрюються у вбивстві двох чоловіків у Нікополі.

    Як повідомлялося, 2 вересня в ресторані в Українці озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів.

    Після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник. 

    3 вересня поліція повідомила, що встановила 22 учасники конфлікту. Оперативники встановили та затримали основного організатора конфлікту, ним виявився 32-річний громадянин Російської Федерації.

    Національна поліція України суд кримінал Дніпро вбивство арешт Дніпропетровщина стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies