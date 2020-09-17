Подвійне вбивство на Дніпропетровщині: суд арештував підозрюваних



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Суд 16 вересня обрав запобіжний захід підозрюваним Фото: Нацполіція

Молодиків взяли під варту на два місяці

У середу, 16 вересня, Індустріальний районний суд м. Дніпро обрав чоловікам, підозрюваним у подвійному вбивстві у Нікополі, запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Нагадаємо, 14 вересня у Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє чоловіків. Близько 6-ї ранку невідомий доставив до міської лікарні м. Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

15 вересня в ході поліцейської спецоперації були затримані двоє чоловіків - місцеві жителі 26 та 33-х років, - які підозрюються у вбивстві двох чоловіків у Нікополі.

Як повідомлялося, 2 вересня в ресторані в Українці озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів.

Після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник.

3 вересня поліція повідомила, що встановила 22 учасники конфлікту. Оперативники встановили та затримали основного організатора конфлікту, ним виявився 32-річний громадянин Російської Федерації.