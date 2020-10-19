Гройсман ізолювався з родиною



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Тест Володимира Гройсмана на Covid-19 на даний момент негативний

Сім'я експрем'єр-міністра України захворіла на коронавірус

Колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що його дружина і син заразилися на Covid-19. Політик пішов на самоізоляцію.

Про це він повідомив в Facebook.

За словами Гройсмана, його тест на Covid-19 на даний момент негативний.

Він додав, що скасував всі зустрічі і пішов на самоізоляцію.

«Зрозуміло, що як людина, яка контактує з хворими на Covid, щоб нікого не наражати на небезпеку я зобов'язаний дотримуватися режиму самоізоляції і тому скасував усі свої зустрічі, робочі поїздки», - пише він.

Гройсман наголосив, що не дивлячись на те, що його тест на коронавірус негативний, він залишається разом з дружиною і сином щоб підтримати їх.

«Тому я прийняв рішення залишитися разом зі своєю дружиною, з сином вдома і ми разом будемо проходити це випробування ... І зрозуміло, що ця хвороба робить людей не тільки хворими, а й самотніми. Тому що у них є обмеження, до них не можна підходити. Тому давайте, якщо у нас є така можливість, будемо поруч зі своїми рідними, близькими, друзями», - закликає політик.

До слова, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.

Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.

До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.