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    Гройсман ізолювався з родиною

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    Тест Володимира Гройсмана на Covid-19 на даний момент негативний - Гройсман ізолювався з родиною
    Тест Володимира Гройсмана на Covid-19 на даний момент негативний

    Сім'я експрем'єр-міністра України захворіла на коронавірус

    Колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що його дружина і син заразилися на Covid-19. Політик пішов на самоізоляцію.

    Про це він повідомив в Facebook.

    За словами Гройсмана, його тест на Covid-19 на даний момент негативний.

    Він додав, що скасував всі зустрічі і пішов на самоізоляцію.

    «Зрозуміло, що як людина, яка контактує з хворими на Covid, щоб нікого не наражати на небезпеку я зобов'язаний дотримуватися режиму самоізоляції і тому скасував усі свої зустрічі, робочі поїздки», - пише він.

    Гройсман наголосив, що не дивлячись на те, що його тест на коронавірус негативний, він залишається разом з дружиною і сином щоб підтримати їх.

    «Тому я прийняв рішення залишитися разом зі своєю дружиною, з сином вдома і ми разом будемо проходити це випробування ... І зрозуміло, що ця хвороба робить людей не тільки хворими, а й самотніми. Тому що у них є обмеження, до них не можна підходити. Тому давайте, якщо у нас є така можливість, будемо поруч зі своїми рідними, близькими, друзями», - закликає політик.

    До слова, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.

    Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.

    До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

     Читайте також: Військовий епідеміолог Сергій Кравченко: Знаєте, що найстрашніше? Людина при Сovid-19 помирає в свідомості
    Володимир Гройсман здоров'я хвороби сім'я дружина коронавірус
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