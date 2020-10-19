Команда Порошенка продовжить масштабну допомогу в боротьбі з коронавірусом й після виборів



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Петро Порошенко запевняє, що допомога лікарням від його команди припинятися не буде

Від початку пандемії Фонд Порошенка та «Рошен» допомагають українським клінікам обладнанням, медикаментами та спецодягом лікарям

Наступного ж дня після виборів масштабна допомога медичним закладам, які стоять не передовій боротьби з коронавірусом, продовжиться.

Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко під час багатотисячного мітингу у Львові. Він наголосив, що влада Зеленського виявилась неспроможною організувати цей процес, і тепер Україна знаходиться у першій десятці держав із найгіршим сценарієм розвитку епідемії.

«Було очевидно, що влада дилетантів не зможе дати відповідь на цей виклик. Так само як на будь-який інший. Саме тому наша команда вже в березні розгорнула потужну благодійну волонтерську діяльність», – нагадав лідер «Європейської солідарності». Він зазначив, що лікарні по всій Україні отримали більше 50 нових і відновлених апаратів ШВЛ, 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч противірусних окулярів, десятки тисяч захисних масок і тестів.

«Про Львівщину ми теж не забули. Допомогу отримали 98 медичних закладів. Зараз невелика заминка. Закон забороняє благодійність під час виборчої кампанії, але хочу наголосити: 26 жовтня ми продовжимо», – повідомив Порошенко.

«Однак Фонд Порошенка та «Рошен» у виборах участі не беруть. І тому Міжнародний інвестиційний банк надав майже безвідсотковий кредит (півтора відсотки річних на 5 років) – текстильній фабриці для того, аби закупити в Німеччині обладнання проклейки і запустити випуск багаторазових захисних костюмів з усіма сертифікатами для того, аби в Україні виробляти засоби захисту для українських лікарів і вчителів. Але при цьому за ціною вдвічі дешевше, ніж іноземені аналоги і втричі дешевше, ніж влада зараз поставляє їх в наші лікарні. І першу партію ми вже законтрактували – 27 тисяч таких виробів, щоб роздати в лікарнях», – повідомив Порошенко.

П’ятий Президент наголосив, що правоохоронні органи мають розслідувати, куди були витрачені мільярди з коронавірусного фонду. «Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. У Львівській області потреби в ліках покриваються на 20-25%. Про це розповів українським журналістам Любомир Рак, лікар Львівського центру здоров’я легень. Нині один день в лікарні коштує пацієнту 2-2,5 тисячі гривень. І це лише медикаментозного забезпечення. Якщо людина потрапляє у реанімацію, тобто випадок важкий, сума збільшується до 5-6 тисяч гривень на день. Так де, питається, ті 66 мільярдів гривень, які за нашою пропозицією парламент виділив уряду Зеленського на боротьбу з ковідом? І чому НАБУ не займається цим? І хіба не тих, хто розкрав ці ковідні кошти, треба карати довічним ув’язненням?!», – говорить Порошенко.

П’ятий президент також акцентував на проблемі забезпечення лікарень кисневими точками. «Гострий дефіцит медичного кисню. Чому ви концетратори не закупили? Чому мережу по лікарнях не розвели? Якщо ліжко без кисню, без реанімаційних засобів, то ти можеш просто прийти і полежати», – обурюється Порошенко.

Пятий президент повідомив, що його команда знайшла виробників, в яких вже закуповують кисневі концентратори. Попри величезний попит все ж таки вдалося перенести поставку з січня на грудень – говорить Порошенко.

«Але чому місім місяців влада цим не займалася?» – обурюється він.

П’ятий президент зауважив, що Зеленський нагадує героя відомої байки Глібова про коника-стрибунця, який все літо безтурботно співав і веселився, аж раптом прийшла сувора зима. «Сім місяців часу влада займалася гонитвою за лайками – згаяла час на відосики. Якщо влада сама така безпорадна, сама така немічна душею й тілом, як вона може зцілити людей?!», – гово*ть Порошенко.

Влада, яка сама є джерелом великої небезпеки для України, не здатна гарантувати безпеку своїм громадянам – переконаний лідер «Європейської солідарності».

До слова, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.

Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.

До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.