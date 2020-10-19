У Верховній Раді розповіли, чи підуть діти в школу після осінніх канікул



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Бабак вважає, що діти не можуть займатися дистанційно

Це погодили з Міністерством освіти і науки та МОЗ

У Раді заявили, що дитячі сади і початкову школу з листопада закривати не будуть навіть при найгіршому сценарії. Про це повідомив в коментарі РБК-Україна голова парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак, йдеться в матеріалі «Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді».

Бабак вважає, що діти не можуть займатися дистанційно.

«Тому що діти не можуть займатися дистанційно – у них ще немає самосвідомості такого рівня, щоб вони могли самоорганізуватися. Ці дві ланки повинні працювати», – заявив він.

Діти повернуться до школи, якщо епідситуація буде дозволяти. В іншому випадку – вони будуть тимчасово переведені на дистанційне навчання.

Все буде на рівні рекомендацій від уряду залежно від «карантинних» зон. Далі рішення буде за місцевою владою, додав нардеп.

Нагадаємо, що столичні школи підуть на канікули з 21 жовтня.

Крім того, стало відомо, коли і скільки триватимуть карантинні канікули (ситуація по областях).