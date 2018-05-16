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    У Вінниці відбудеться «Вишиванка-фест»

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    Дрес-код фестивалю – вишиванка

    17 травня о 12:30 у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі (Нагірна, 13) розпочнеться регіональний фестиваль під відкритим небом «Вишиванка-фест». 
    Про це інформує прес-служба Вінницької міськради, повідомляє «Главком».
    Регіональний фестиваль під відкритим небом «Вишиванка-фест» - це відкритий захід, який вже вдруге проводиться у ВГПК з метою національно-культурного відродження, збереження національної спадщини, розвитку і популяризації українських національних традицій та відзначення Дня вишиванки.
    До участі у фестивалі запрошені студентські колективи вищих навчальних закладів міста та області. Хедлайнер фестивалю – фіналіст «Голосу країни» Олександр Онофрійчук.

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    У програмі фестивалю передбачено роботу наступних локацій: бойовий гопак, виставки народного мистецтва, хенд-мейд – майстерня (створення своїми руками під керівництвом волонтерів-майстрів фєнєчок, прикрас), патріотичний боді-арт.
    Також діятимуть такі локації як салон української зачіски, поетична галявина, творча комора (виставка та майстер-класи), козацькі забави, патріотичні фотозони, гастрономічна зона «Чим хата багата».
    Фестиваль буде супроводжуватися українською музикою у виконанні творчих колективів та солістів навчальних закладів. Після відкриття фестивалю всі присутні заспівають гімн України.
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