У Вінниці відбудеться «Вишиванка-фест»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дрес-код фестивалю – вишиванка

17 травня о 12:30 у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі (Нагірна, 13) розпочнеться регіональний фестиваль під відкритим небом «Вишиванка-фест».

Про це інформує прес-служба Вінницької міськради, повідомляє « Главком ».

Регіональний фестиваль під відкритим небом «Вишиванка-фест» - це відкритий захід, який вже вдруге проводиться у ВГПК з метою національно-культурного відродження, збереження національної спадщини, розвитку і популяризації українських національних традицій та відзначення Дня вишиванки.

У програмі фестивалю передбачено роботу наступних локацій: бойовий гопак, виставки народного мистецтва, хенд-мейд – майстерня (створення своїми руками під керівництвом волонтерів-майстрів фєнєчок, прикрас), патріотичний боді-арт.

Також діятимуть такі локації як салон української зачіски, поетична галявина, творча комора (виставка та майстер-класи), козацькі забави, патріотичні фотозони, гастрономічна зона «Чим хата багата».

Фестиваль буде супроводжуватися українською музикою у виконанні творчих колективів та солістів навчальних закладів. Після відкриття фестивалю всі присутні заспівають гімн України.