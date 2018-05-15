Після десятків тисяч років очікування вінницький мамонт отримав ім’я

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Кістяк мамонта, що представлений у Вінницькому краєзнавчому музеї нарешті отримав своє ім’я.

Конкурс «Вигадай ім’я для мамонта» розпочали ще влітку минулого року. На першому етапі відбирали варіанти імен з 1600 запропонованих варіантів. Зрештою обрали п’ять фінальних варіантів імені мамонта: Мені, Фаунд, Вінні, Мавін і Тені.

На другому етапі відбувалось інтернет-голосування. Усі охочі також могли проголосувати і в музеї, вкинувши папірець до скриньки з варіантом, який їм більше подобався.

Нарешті відбувся підрахунок голосів.

«Про присвоєння імені нашому мамонту ми говоримо вже дуже давно. Я в музеї більше 30 років працюю. Коли я тільки прийшла сюди вже говорили, що треба мамонту ім’я присвоїти, але якось тоді не склалося», – каже директорка музею Катерина Висоцька.

П’ятеро працівників музею та Марічка Ірга (її називають «музейною дитиною») перераховували папірці зі скриньок для голосування. Поряд на екрані було висвітлено результати голосування. Спершу здавалось, що переможцем стане варіант імені «Мавін». Саме він був найбільш популярним серед інтернет-користувачів. Та все ж, за результатами підрахунку голосів нове ім’я вінницького мамонта Вінні (358 голосів: 337 папірців та 21 голос від інтернет-користувачів).

Вінні, якому вже більше 30 тисяч років, отримав свідоцтво та паспорт. Відтепер він офіційно названий.

Джерело: VЕЖА