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    Вінничани посіли перші місця на Чемпіонаті України з веслувального слалому

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    Вінничани посіли перші місця на Чемпіонаті України з веслувального слалому

    Юні спортсмени змагалися здобули «золото»

    У с. Сокілець (Немирівського р-н.) відбувся Особистий чемпіонат України з веслувального слалому.
    Чемпіонат проходив  серед юнаків та дівчат 2006-2007р.н, 2008-2009 р.н. та молодших.
    Перші місця у різних категоріях посіли три вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи №2: Артем Бойко, Денис Паламарчук та Ангеліна Харламова.
    Наразі у МДЮСШ №2 функціонують відділення із п’яти видів спорту:  веслувального слалому, веслування на байдарках та каное, спортивного орієнтування, радіоспорту, тхеквондо (ВТФ), веслування на човнах «Дракон».
    чемпіонат України веслування вінничани
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