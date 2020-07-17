Вінничани посіли перші місця на Чемпіонаті України з веслувального слалому
Юні спортсмени змагалися здобули «золото»
У с. Сокілець (Немирівського р-н.) відбувся Особистий чемпіонат України з веслувального слалому.
Чемпіонат проходив серед юнаків та дівчат 2006-2007р.н, 2008-2009 р.н. та молодших.
Перші місця у різних категоріях посіли три вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи №2: Артем Бойко, Денис Паламарчук та Ангеліна Харламова.
Наразі у МДЮСШ №2 функціонують відділення із п’яти видів спорту: веслувального слалому, веслування на байдарках та каное, спортивного орієнтування, радіоспорту, тхеквондо (ВТФ), веслування на човнах «Дракон».