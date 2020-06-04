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    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці

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    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці

    Попри опади, вулицях міста людно...

    Літо вінничани зустріли з парасольками та замість легкого одягу – в куртках, пальтах і чоботах. До кінця тижня опади в місті та області не зупиняться, але вже з 4 червня стовпчики термометрів переходитимуть на літню температуру.

    3 червня у Вінниці протягом дня кілька разів падав дощ. Вінничани уже звикли до таких погодних умов, тому носять при собі парасольки.

    Попри опади, вулицях міста людно. На зупинках громадського транспорту утворилися черги. А переривах між дощем, у сквері біля Вежі на лавках відпочивають пенсіонери, діти катаються на велосипедах.

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    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці
    Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці

    За прогнозами синоптиків, опади на початку червня у Вінниці будуть щодня. Однак вони вже не будуть такими затяжними, як в останні дні травня.

    4 червня. Хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ.

    Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

    Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19° тепла.

    5-6 червня. Короткочасні дощі, місцями грози.

    Температура вночі 8-13° тепла, вдень 22-27° тепла.

     Читайте також: Дощі припиняться, почнуться грози. Синоптик про літо, яке забарилось
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