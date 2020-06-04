Куртки, парасольки та чоботи: початок літа у Вінниці



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Попри опади, вулицях міста людно...

Літо вінничани зустріли з парасольками та замість легкого одягу – в куртках, пальтах і чоботах. До кінця тижня опади в місті та області не зупиняться, але вже з 4 червня стовпчики термометрів переходитимуть на літню температуру.

3 червня у Вінниці протягом дня кілька разів падав дощ. Вінничани уже звикли до таких погодних умов, тому носять при собі парасольки.

Попри опади, вулицях міста людно. На зупинках громадського транспорту утворилися черги. А переривах між дощем, у сквері біля Вежі на лавках відпочивають пенсіонери, діти катаються на велосипедах.

За прогнозами синоптиків, опади на початку червня у Вінниці будуть щодня. Однак вони вже не будуть такими затяжними, як в останні дні травня.

4 червня. Хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19° тепла.

5-6 червня. Короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 8-13° тепла, вдень 22-27° тепла.