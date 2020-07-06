ФІФА заборонила «Карпатам» реєструвати нових гравців



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Хорхе Карраскаль перейшов з «Карпат» у «Рівер Плейт». Але «Севілья» за це не отримала нічого Фото - UA-Футбол

Львів’яни продовжують пожинати плоди діяльності керівництва клубу

Футбольний клуб «Карпати» отримав від ФІФА заборону на реєстрацію нових футболістів.

Річ у тім, що в 2018 році львівський викупив у іспанської «Севільї» трансфер колумбійського півоборонця Хорхе Карраскаля, але гроші за нього зобов'язався виплатити з подальшого перепродажу футболіста. «Севілья» погодилася на ці умови, але не отримала коштів після перепродажу колумбійця в «Рівер Плейт».

Карраскаля «Карпати» продали за 3 мільйони євро, «Севілья» мала отримати дві третини цієї суми.

Так як гроші іспанському клубу не надійшли, він звернувся до ФІФА і УЄФА, після чого «Карпати» отримали трансферний бан.

У найближчому майбутньому львів'яни можуть отримати ще один бан за заборгованість із зарплати в розмірі більш ніж 500 000 євро перед Крістобалем Маркесом, який грав за «Карпати» в сезоні-2011/2012. Як відомо, про заборгованість перед ним нещодавно заявив люксембурзький гравець Тім Голл.

Нагадаємо, що «Карпати» достроково завершили поточний чемпіонат України через неявку на два матчі в Маріуполі. Львівська команда має бути автоматично понижена в класі.