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    ФІФА заборонила «Карпатам» реєструвати нових гравців

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    Хорхе Карраскаль перейшов з&nbsp;&laquo;Карпат&raquo; у&nbsp;&laquo;Рівер Плейт&raquo;. Але&nbsp;&laquo;Севілья&raquo; за це не отримала нічого - ФІФА заборонила «Карпатам» реєструвати нових гравців
    Хорхе Карраскаль перейшов з «Карпат» у «Рівер Плейт». Але «Севілья» за це не отримала нічого
    Фото - UA-Футбол

    Львів’яни продовжують пожинати плоди діяльності керівництва клубу

    Футбольний клуб «Карпати» отримав від ФІФА заборону на реєстрацію нових футболістів.

    Річ у тім, що в 2018 році львівський викупив у іспанської «Севільї» трансфер колумбійського півоборонця Хорхе Карраскаля, але гроші за нього зобов'язався виплатити з подальшого перепродажу футболіста. «Севілья» погодилася на ці умови, але не отримала коштів після перепродажу колумбійця в «Рівер Плейт».

    Карраскаля «Карпати» продали за 3 мільйони євро, «Севілья» мала отримати дві третини цієї суми.

    Так як гроші іспанському клубу не надійшли, він звернувся до ФІФА і УЄФА, після чого «Карпати» отримали трансферний бан.

    У найближчому майбутньому львів'яни можуть отримати ще один бан за заборгованість із зарплати в розмірі більш ніж 500 000 євро перед Крістобалем Маркесом, який грав за «Карпати» в сезоні-2011/2012. Як відомо, про заборгованість перед ним нещодавно заявив люксембурзький гравець Тім Голл.

    Нагадаємо, що «Карпати» достроково завершили поточний чемпіонат України через неявку на два матчі в Маріуполі. Львівська команда має бути автоматично понижена в класі.

     Читайте також: Мер Садовий запропонував допомогу футбольному клубу «Карпати»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат України Прем’єр-ліга ФК Карпати Тім Голл ФК «Севілья» Хорхе Карраскаль ФК «Рівер Плейт» Крістобаль Маркес
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