На Одещині триває будівництво дороги в обхід Рені

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Роботи планується завершити у 2018 році

В Одеській області триває будівництво дороги в обхід міста Рені. Роботи планується завершити у цьому році, після чого новий автошлях буде відкрито. Про це стало відомо під час виїзної апаратної наради ОДА під головуванням очільника регіону Максима Степанова.

«Фінансування на ремонт цього автошляху передбачено у повному обсязі для того, аби завершити роботи цьогоріч. Йдеться про 194 мільйони гривень з державного бюджету», - підкреслив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Зазначимо, довжина нового автошляху складає 6,4 кілометрів. Маршрут дороги частково проходить по річковій долині, відтак, під час будівництва були збудовані водопропускні труби та шляхопровід через залізницю. Зокрема, перенесено існуючий газопровід високого тиску і повітряні лінії електропередач.

Разом з цим, цьогоріч планують завершити ремонт автомобільної дороги міжнародного значення М-15 Одеса — Рені. Як підкреслюють у Службі автомобільних доріг Одеської області, після завершення тендерних процедур - роботи можуть розпочатися вже у червні. Йдеться про останні ділянки загальною протяжністю більше 93 кілометрів.

«Згідно проекту на дорогу М-15 необхідно ще близько 1 мільярда 530 мільйонів гривень. На жаль, таке джерело як митний експеримент, незважаючи на великі обсяги роботи та перевиконання плану Одеської митниці, залежить від загального індикативу по країні, а тобто - від показників усіх інших митниць в інших регіонах. Вже протягом трьох місяців ми пропонуємо різні джерела фінансування для закінчення ремонту цієї дороги», - підкреслив Максим Степанов.

Нагадаємо, будівництво та ремонт доріг - один із ключових пріоритетів Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова “Розумний регіон” на 2017-2019 роки.