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    Чарівне та моторошне видовище: дайвери спустилися на дно Черепашинського кар’єру

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    Черепашинський кар&rsquo;єр з висоти пташиного польоту - Чарівне та моторошне видовище: дайвери спустилися на дно Черепашинського кар’єру
    Черепашинський кар’єр з висоти пташиного польоту

    Черепашинський кар’єр знаходиться на Вінниччині

    Черепашинський кар’єр, або його ще називають вінницькі Мальдіви, одне з найдивовижніших водойм на Вінниччині. Його блакитна вода постійно приваблює туристів та дайверів.

    Чергова команда дослідників вирішила подивитись, як виглядає озеро «зсередини».

    Про це повідомляють ютуб-каналі Dive UA film.

    Черепашинський кар’єр розташований у селі Черепашинці, що знаходиться у 44 кілометрах від Вінниці. Раніше на його місці було болото, у якому жили черепахи, від чого і пішла відповідна назва. 


    «Блакитна вода завжди лякає дайверів, адже під нею дуже погана видимість. Оскільки кар’єр знаходиться у лісі, то граніт, який колись добували, бачимо на дні озера. Крім цього, тут є чимало глини, яка дає воді бірюзовий відтінок. Також бачимо чимало дерев, які мають дивовижний вигляд, немов у казці», – йдеться у відео.

    Теги: водойма Вінниччина
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