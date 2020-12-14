Чарівне та моторошне видовище: дайвери спустилися на дно Черепашинського кар’єру

Черепашинський кар’єр знаходиться на Вінниччині

Черепашинський кар’єр, або його ще називають вінницькі Мальдіви, одне з найдивовижніших водойм на Вінниччині. Його блакитна вода постійно приваблює туристів та дайверів.

Чергова команда дослідників вирішила подивитись, як виглядає озеро «зсередини».

Про це повідомляють ютуб-каналі Dive UA film.

Черепашинський кар’єр розташований у селі Черепашинці, що знаходиться у 44 кілометрах від Вінниці. Раніше на його місці було болото, у якому жили черепахи, від чого і пішла відповідна назва.





«Блакитна вода завжди лякає дайверів, адже під нею дуже погана видимість. Оскільки кар’єр знаходиться у лісі, то граніт, який колись добували, бачимо на дні озера. Крім цього, тут є чимало глини, яка дає воді бірюзовий відтінок. Також бачимо чимало дерев, які мають дивовижний вигляд, немов у казці», – йдеться у відео.