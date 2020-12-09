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    На Київщині введено заборону на вилов раків

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    Лов&nbsp;раків&nbsp;в заборонений період є порушенням у сфері охорони водних біоресурсів - На Київщині введено заборону на вилов раків
    Лов раків в заборонений період є порушенням у сфері охорони водних біоресурсів
    Фото з відкритих джерел

    Заборона на вилов раків у Києві та області діє до 15 червня

    З 10 грудня 2020 року по 15 червня 2021 року встановлюється заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах у районі діяльності Київського рибоохоронного патруля.  Заборону встановлено з метою забезпечення охорони цього виду водних біоресурсів під час їх природного відтворення, створення сприятливих умов для виношування ікри та збільшення запасів у водоймах. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

    Наукові дослідження Інституту рибного господарства НААН України стверджують, що температура води у водоймах та повітрі, співвідношення статей та міграційні процеси свідчать про нормальний перебіг підготовки до спарювання. Через два-три тижні після запліднення самка відкладає ікру під черевце для подальшого виношування, яке триває близько семи місяців. Зазвичай, вихід молоді відбувається у червні, коли температура води досягає 21-23 °C. Виходячи з цього, оптимальними термінами заборони є грудень-червень.

    «Лов раків в заборонений період є порушенням у сфері охорони водних біоресурсів, в результаті якого на порушника може очікувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн за кожного незаконно виловленого рака. Тож закликаємо громадян дотримуватися даної заборони», – повідомили в Управлінні Держрибагентства у Києві та Київській області.

    Київський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

    «Якщо Ви стали свідком порушення Правил рибальства чи збуту водних біоресурсів прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» Київського рибоохоронного патруля: (099) 341-73-18», – закликають у Держрибагентстві.

    Теги: Київ Київщина рибальство водойма річка
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