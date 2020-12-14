СБУ затримала банду, яка збувала наркотики у 15 областях

Силовики затримали шістьох учасників угруповування

Служба безпеки України блокувала діяльність організованої групи, яка одержувала мільйонні «прибутки» від збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин до різних регіонів країни. За попередніми оцінками, щомісячний обіг наркоділків становив майже 5 мільйонів гривень. Про це 14 грудня повідомляють на сайті відомства.

«Свою «продукцію» фігуранти пропонували на закритому пабліку телеграм-каналу і доправляли її замовникам через мережу так званих «закладок». Для цього організатори групи створили в регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували «товар» для реалізації поштовими сервісами. Гроші від замовників надходили фігурантам на віртуальні електронні гаманці різних платіжних систем», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, наразі задокументувано чотири факти збуту заборонених речовин. Затримано шістьох учасників угруповання, в тому числі особи, причетні до організації наркобізнесу.

«Під час обшуків за місцем проживання фігурантів у Київській, Одеській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили майже 4 кілограми амфетаміну, альфа-пвп і канабісу, приблизно півкілограма героїну, кокаїну і мефедрону, 250 пігулок «МДМА» і «Ксанакс». Також виявлено матеріали для пакування наркотиків, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази. Вартість вилученої «продукції» становить понад 1,2 мільйона гривень за цінами чорного ринку», – вказали в СБУ.

Затриманим фігурантам повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної групи.

Викриття зловмисників проводилось Управлінням СБУ у Вінницькій області спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.