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    СБУ затримала банду, яка збувала наркотики у 15 областях

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    <span>Вартість вилученої &laquo;продукції&raquo; становить понад 1,2 мільйона гривень за цінами чорного ринку</span> - СБУ затримала банду, яка збувала наркотики у 15 областях
    Вартість вилученої «продукції» становить понад 1,2 мільйона гривень за цінами чорного ринку
    Фото: СБУ

    Силовики затримали шістьох учасників угруповування

    Служба безпеки України блокувала діяльність організованої групи, яка одержувала мільйонні «прибутки» від збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин до різних регіонів країни. За попередніми оцінками, щомісячний обіг наркоділків становив майже 5 мільйонів гривень. Про це 14 грудня повідомляють на сайті відомства.

    «Свою «продукцію» фігуранти пропонували на закритому пабліку телеграм-каналу і доправляли її замовникам через мережу так званих «закладок». Для цього організатори групи створили в регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували «товар» для реалізації поштовими сервісами. Гроші від замовників надходили фігурантам на віртуальні електронні гаманці різних платіжних систем», – йдеться в повідомленні.

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    СБУ затримала банду, яка збувала наркотики у 15 областях
    СБУ затримала банду, яка збувала наркотики у 15 областях
    СБУ затримала банду, яка збувала наркотики у 15 областях
    СБУ затримала банду, яка збувала наркотики у 15 областях

    За даними СБУ, наразі задокументувано чотири факти збуту заборонених речовин. Затримано шістьох учасників угруповання, в тому числі особи, причетні до організації наркобізнесу.

    «Під час обшуків за місцем проживання фігурантів у Київській, Одеській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили майже 4 кілограми амфетаміну, альфа-пвп і канабісу, приблизно півкілограма героїну, кокаїну і мефедрону, 250 пігулок «МДМА» і «Ксанакс». Також виявлено матеріали для пакування наркотиків, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази. Вартість вилученої «продукції» становить понад 1,2 мільйона гривень за цінами чорного ринку», – вказали в СБУ.

    Затриманим фігурантам повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

    Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної групи.

    Викриття зловмисників проводилось Управлінням СБУ у Вінницькій області спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.

    Теги: СБУ наркотики злочинність розслідування Вінниччина
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