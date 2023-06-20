У Києві з невідомих причин раптово знеструмились чотири високовольтні підстанції

Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини

Сьогодні близько 7:47 у столиці аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини.

«Енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Причини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, 30 травня близько 13:00 в енергосистемі також аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.

Відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі. «Укренерго» розпочало розслідування.