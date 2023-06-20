Навіщо піднімати тарифи на електрику? Гендиректор Yasno навів приклад

Зміна тарифу зменшить фінансове навантаження на державну генерацію. Постачальники не будуть мати більше доходу від підвищення тарифу

Директор Yasno Сергій Коваленко пояснив, що відбулося із тарифом на електроенергію для населення і чому ціна саме така. Для цього він показав структуру ціни на електроенергію на прикладі Дніпропетровської області.

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З чого складається ціна на електроенергію

5 грн 44 коп. за кіловат∙годину витрачає постачальник, щоб та забезпечити електроенергією побутового клієнта. При цьому населення купує електроенергію у постачальника за набагато нижчим регульованим тарифом – 1,44/1,69 грн до 1 червня і 2,64 грн зараз.

«Різницю постачальникам універсальних послуг (а таких нині 25 компаній) компенсують за рахунок доходів державних енергогенеруючих підприємств Енергоатом та Укргідроенерго. Враховуючи обсяги споживання населення по всій країні, ці компанії щомісяця мають сплачувати колосальні суми на покриття різниці між ринковою ціною на електроенергію та регульованим тарифом», – розповів Коваленко.

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Коли тариф для населення був на рівні 1,44 грн та 1,68 грн, державним виробникам доводилося компенсувати ще більшу різницю – десь 3,76 грн з кіловат/години – це приблизно 140 млрд грн на рік.

«Через російську агресію вони і так опинилися у вкрай складному становищі, адже втратили обсяги генерації та зазнали руйнувань від ракетних атак. Це тільки погіршило їх фінансову ситуацію. Всередині системи ріс борг: постачальники недотримували компенсацію, недоплачували мережам і Укренерго, енергетична інфраструктура мала дефіцит коштів на відновлення. Зміна тарифу зменшить фінансове навантаження на державну генерацію. Постачальники більше доходу від цього не будуть мати, лише частину, яку сплачувала держава тепер потрібно буде збирати з населення», – додав директор Yasno.

Як наголосив Сергій Коваленко, тим, у кого витрати на ЖКХ перевищують 15% доходу, держава може надати субсидію чи пільгу. Цього року 3,7 млн сімей зможуть їх отримати.

Нагадаємо, що вже з 1 липня на українців чекає підвищення цін на деякі послуги та продукти. Зокрема, доведеться більше платити за електроенергію, подорожчає автомобільне паливо та зросте вартість продуктів харчування.